Le jeune attaquant belge de l’AS Saint-Étienne, Lucas Stassin, serait dans le viseur d'un cador italien en vue du prochain mercato hivernal. Une reconnaissance internationale qui témoigne de la montée en puissance du joueur sous le maillot vert.

Depuis son arrivée dans le Forez, Lucas Stassin ne cesse d’impressionner. Auteur d’une saison éclatante l’an passé — 12 buts et 4 passes décisives en 28 matchs, parmi les meilleurs jeunes joueurs de Ligue 1, le Belge de 20 ans est devenu l’un des atouts majeurs de l’attaque stéphanoise. Sa précocité, sa puissance et son sens du but n’ont pas échappé aux recruteurs européens, et notamment à ceux de l’AS Roma, selon les informations relayées par RomaPress.

Le club italien, en quête de renforts offensifs, verrait en Stassin un profil capable d’apporter fraîcheur et efficacité dans le collectif de Gian Piero Gasperini, nouvel entraîneur des Giallorossi.

La Roma prépare déjà son mercato d’hiver

Le début de saison ambitieux du club romain en Serie A pousse les dirigeants à réagir rapidement. Selon RomaPress, le propriétaire américain Dan Friedkin serait attendu à Rome dans les prochains jours afin de rencontrer Ricky Massara et Gian Piero Gasperini. L’objectif : définir une stratégie claire pour le mercato de janvier.

Parmi les cibles évoquées, Lucas Stassin figure désormais en bonne position. La Roma cherche à injecter du sang neuf dans son attaque et mise sur de jeunes talents prometteurs capables de s’intégrer rapidement au haut niveau.

Un intérêt qui confirme la progression fulgurante du joueur stéphanois, déjà observé par plusieurs clubs allemands et anglais depuis l’été dernier.

Saint-Étienne face à un dilemme : garder ou vendre Stassin ?

Côté forézien, cette rumeur de transfert n’est pas passée inaperçue. L’ASSE, engagée dans une nouvelle saison ambitieuse, souhaite s’appuyer sur son joyau belge pour retrouver l’élite. Les dirigeants stéphanois devront donc trancher : profiter du talent de Stassin encore quelques mois ou capitaliser sur une belle offre étrangère dès janvier. Quoi qu’il en soit, cet intérêt italien vient confirmer que Lucas Stassin s’impose désormais comme l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs du football européen.