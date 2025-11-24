Ce mercredi 19 novembre, l’ASSE a réuni ses partenaires du Business Club des Étoiles pour une grande soirée au cœur de Geoffroy-Guichard. Un événement stratégique marqué par la présence des joueurs, des figures dirigeantes du club, et une volonté affichée : renforcer les liens entre les Verts et leur écosystème économique.

Ils étaient près de 300 ce mercredi soir à fouler les salons VIP du Chaudron. Membres du Business Club des Étoiles (BCDE), décideurs locaux, partenaires historiques ou récents : ils ont répondu présent à l’invitation de l’ASSE. Cette soirée marquait un temps fort de la saison extra-sportive, avec un objectif clair : présenter l’état d’avancement du projet du club et échanger de manière directe avec ses acteurs clés.

Parmi les personnalités présentes : Huss Fahmy (directeur sportif), Jaeson Rosenfeld (data advisor), Jean-François Soucasse (président exécutif), ainsi que Loïc Perrin, figure emblématique du club. Plusieurs membres de l’effectif professionnel ont aussi fait le déplacement pour partager un moment convivial avec les invités autour d’un cocktail dînatoire.

Une approche directe et incarnée qui a marqué les esprits et confirmé que l’ASSE avance avec méthode… et en bonne compagnie.

BCDE : un écosystème au service des Verts

Avec plus de 550 entreprises membres, le Business Club des Étoiles est aujourd’hui l’un des plus vastes réseaux B2B de la région.

Créé en 2005, le BCDE est bien plus qu’un cercle de partenaires : c’est un réseau économique et un véritable levier de développement pour l’AS Saint-Étienne. En rejoignant ce cercle, les entreprises accèdent à un accompagnement personnalisé, à des services exclusifs les jours de match et à une plateforme digitale facilitant la mise en relation.

Parmi les avantages membres :

Networking & relationnel premium : plus de 550 décideurs, une plateforme de contacts et un annuaire professionnel.

: plus de 550 décideurs, une plateforme de contacts et un annuaire professionnel. Services VIP & expériences privilégiées : conciergerie, accès aux joueurs, remises exclusives, merchandising, etc.

: conciergerie, accès aux joueurs, remises exclusives, merchandising, etc. Événements business et de convivialité : plus de 27 événements par saison, hors et pendant les matchs (conférences, galas, tournois…).

: plus de 27 événements par saison, hors et pendant les matchs (conférences, galas, tournois…). Visibilité B2B et B2C : mise en avant des membres via les canaux officiels de l’ASSE.

"Cette soirée BCDE n’était pas qu’un simple point d’étape. Elle symbolise la stratégie relationnelle du club : miser sur la proximité, la transparence, et l’ancrage territorial." Dans un contexte de reconstruction sportive et institutionnelle, l’ASSE peut s’appuyer sur un solide réseau de partenaires fidèles et engagés.

Intéressé pour rejoindre le BCDE ? Toutes les informations sur asseentreprises.asse.fr ou au 04 77 92 83 83.

Source : AS Saint-Étienne