Dans le froid glacial de Geoffroy-Guichard, l’ASSE s’est imposée 2-1 face à Nancy. Une victoire solide, teintée de réalisme, que Patrick Guillou a rebaptisée “La vie en rose”, ou presque...

L'ASSE avait besoin de confirmer après son succès contre le leader troyen. Face à Nancy, promu, mais accrocheur, ils ont su répondre présent malgré la température glaciale. Après quelques frissons défensifs, l’ASSE a pris les commandes grâce à Irvin Cardona, auteur d’un lob plein de sang-froid sur une ouverture parfaite de Davitashvili (1-0, 24e).

Juste après la pause, João Ferreira obtient un penalty pour l'ASSE, transformé par Tardieu (2-0, 51e), avant que Bokangu ne relance Nancy sur une main stéphanoise (2-1, 58e). Le froid et la pression adverse n’ont pas refroidi les Stéphanois, solides et concentrés jusqu’au bout.

Guillou : « Les grandes équipes savent gagner même sans briller »

Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou a choisi le ton du sourire, voire de l'ironie. « Dans le monde qui nous entoure, le contexte est lourd et sombre. Pour sortir de cette ambiance pesante, quoi de mieux qu’un bon match de foot ?... », écrit-il

Pour l’ancien défenseur de l'ASSE, « tout n’a pas été parfait, mais les grandes équipes savent gagner même sans briller ». Il salue « une soirée exceptionnelle et un Chaudron conquis ».

Guillou, dans son style toujours métaphorique, conclut : « Malgré l’ambiance déprimante du monde, Horneland se réjouit de ce succès tout en s’interdisant de chanter avec les piafs. Pour le moment, il se refuse à voir la vie en rose. »

La dynamique se poursuit pour l'ASSE

Avec cette nouvelle victoire, l’ASSE reprend la deuxième place de Ligue 2, deux points derrière Troyes. Horneland et son staff peuvent aborder la suite avec confiance ?

Place désormais à la Coupe de France, avec un duel symbolique à Geoffroy-Guichard face à Écotay-Moingt, petit poucet ligérien. Une autre histoire à écrire, cette fois sans gants ni bonnet. L'ASSE se déplacera ensuite sur la pelouse de Dunkerque.