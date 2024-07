L’ASSE appartient depuis le 3 juin 2024 au groupe Kilmer Sports Ventures. Le groupe canadien souhaite améliorer l’AS Saint-Etienne dans tous les compartiements du club. Outre le rectangle vert, les finances et le sponsoring sont évidemment visés. Progrès et continuité restent pour l’heure les maitres mots.

L’ASSE vient d’officialiser un nouveau sponsoring ce lundi :

« Pour construire et s’élever en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne pourra compter sur le soutien de MINET Échafaudage la saison prochaine. La filiale du Groupe MINET et le club du Forez ont signé, ce lundi 22 juillet, un partenariat d’une saison, renouvelable pour 2025-2026 qui accentue leur niveau d’engagement puisque l’entreprise devient Partenaire Officiel des Verts. À ce titre, MINET Échafaudage (ex ABC Minet) profitera d’une visibilité au stade Geoffroy-Guichard et sur les campagnes digitales de l’AS Saint-Étienne.

Présent sur l’ensemble du territoire français, le Groupe MINET compte parmi les leaders du marché depuis 1962. Le nouveau partenaire de l’ASSE profitera de l’exposition accrue des Verts en Ligue 1 pour mettre en avant le re-branding complet du Groupe et de ses filiales autour d’une identité commune forte.

Arnaud Jaouen, Directeur Général Adjoint en charge des revenus de l’ASSE : « L’AS Saint-Étienne ne peut que se réjouir de voir le partenariat de l’un de ses fidèles sponsors prendre de l’ampleur au moment où notre club retrouve l’élite et débute une nouvelle ère. Expert dans son secteur, le Groupe MINET attache, à l’image de l’ASSE, une grande importance au maintien des valeurs humaines dans un univers toujours plus compétitif. »

Maxence Giraudet, Président Directeur Général du Groupe MINET : “Le Groupe MINET est fier d’accompagner l’ASSE en tant que Partenaire Officiel. Fabricant d’échafaudage ligérien depuis plus de 60 ans, nous avons la volonté d’être présents aux côtés de clubs sportifs qui représentent notre territoire et rassemblent les passions sans frontière. Ce partenariat avec le club emblématique de l’ASSE dont l’histoire et les engagements font écho à nos valeurs, symbolise parfaitement les principes de persévérance, de performance, d’ambition et d’excellence auxquels nous aspirons. Vert, supporter, partenaire et fier !”

Xavier Oddone, Directeur Général de SPORTFIVE France : « Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat powered by SPORTFIVE. Il est important pour nous de construire des alliances innovantes et qui font sens. Le rapprochement entre l’ASSE et le Groupe MINET en est un parfait exemple. »

