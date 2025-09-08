Le rêve est devenu réalité. Quatre jours après avoir lancé un ultime appel aux contributions, l’association Socios Verts a officialisé ce lundi avoir réuni la somme nécessaire pour entrer symboliquement au capital de l’ASSE.

Il y a encore quelques jours, le compte à rebours était lancé. À la date du 4 septembre, il restait environ 40 000 euros à réunir pour atteindre l’objectif fixé à 120 000 euros avant la date butoir du 12 septembre. Le défi paraissait immense, mais la mobilisation du Peuple Vert a été à la hauteur. Ce lundi 8 septembre, l’association a annoncé avoir collecté 125 000 euros, dépassant même l’objectif initial.

Ce projet, porté depuis quatre ans par une poignée de passionnés, ouvre la voie à une première historique : les supporters stéphanois vont devenir officiellement actionnaires de leur club. Les parts concernées appartenaient jusqu’ici à Vincent Tong-Cuong, ancien directeur général de l’ASSE (2004-2009). Elles représentent 0,1 % du capital, soit environ 10 000 actions.

Une opération validée par la nouvelle direction de l'ASSE

Si l’idée des Socios Verts a germé avant l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, c’est bien sous la présidence d’Ivan Gazidis que l’initiative a pris forme. Le nouvel actionnaire majoritaire, installé depuis juin 2024, n’a cessé d’affirmer son intention de rapprocher le club de ses supporters. L’entrée des Socios dans le capital s’inscrit dans cette logique d’ouverture et de gouvernance partagée.

Sur le plan financier, l’impact reste évidemment bien marginal. Mais sur le plan symbolique, le pas n'est pas neutre. Pour la première fois, les supporters disposeront d’un représentant officiel à l’assemblée générale.

Une belle mobilisation populaire derrière les Socios

La réussite de ce projet repose sur une mobilisation exceptionnelle : plus de 4 000 personnes ont participé à la collecte des Socios Verts. Le ticket d’entrée était fixé à 19,33 euros, clin d’œil à l’année de création du club, dont 8 euros servaient à l’adhésion à l’association. Les entreprises pouvaient contribuer à partir de 420 euros, en référence au département de la Loire.

Parmi les contributeurs, plusieurs légendes de l'ASSE ont apporté leur soutien, à commencer par Jean-Michel Larqué, ou encore Lubomir Moravcik, magicien slovaque des années 90.

Si la collecte est bouclée, l’entrée officielle des Socios Verts au capital de l’ASSE n’est pas encore effective. Elle reste soumise à la validation administrative et juridique du club, ainsi qu’au transfert des fonds d'ici le vendredi 12 septembre.

Source : France Bleu