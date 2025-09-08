La trêve internationale a mis en lumière plusieurs anciens joueurs de l’AS Saint-Étienne. Qu’ils évoluent en Afrique, en Europe ou sur les bancs de touche, les ex-Stéphanois ont rappelé à travers leurs performances qu’ils restent des acteurs importants du football. Voici le tour des stades des ex-Verts...

Denis Bouanga a une nouvelle fois fait parler de lui avec le Gabon. Titulaire contre les Seychelles, il a rapidement pris les choses en main en ouvrant le score dès la 4e minute. Son sens du but ne s’est pas arrêté là puisque l’ancien attaquant stéphanois a ajouté deux nouvelles réalisations aux 34e et 38e minutes. Auteur d’un triplé express, il a pratiquement plié la rencontre à lui seul avant d’être remplacé à la 74e minute. Déjà très efficace en Major League Soccer avec le Los Angeles FC, Bouanga confirme qu’il reste un buteur redouté sur la scène internationale.

Bouanga et Mbuku en forme internationale !

Dans un registre différent, Nathanaël Mbuku s’est lui aussi distingué avec la République Démocratique du Congo. Opposés au Soudan du Sud, les Léopards se sont imposés 4-1 et l’ancien joueur de Reims, passé par l’ASSE, a trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel de la première période. Son but a permis à son équipe de creuser l’écart au meilleur moment, juste avant de rentrer aux vestiaires. Remplacé à la 85e minute, il a livré une prestation encourageante qui confirme son intégration au sein de la sélection congolaise.

Derrière eux, Alexis Guendouz s’est montré rassurant dans son rôle de gardien de but. L’ancien portier stéphanois, désormais international algérien, a disputé l’intégralité de la rencontre contre le Botswana. Il a réussi à préserver sa cage inviolée dans une victoire maîtrisée (3-0). Sa prestation solide lui permet de continuer à s’installer comme une option fiable pour les Fennecs. Elias Achouri a également marqué des points avec la Tunisie. Aligné d’entrée lors du succès contre le Libéria (3-0), l’attaquant a pris part activement au jeu offensif de son équipe avant de sortir à la 82e minute.

De belles perf' sur le banc pour nos ex' !

Les anciens Verts se sont aussi illustrés sur les bancs. Vincent Hognon a guidé Sochaux vers un succès important sur le terrain du Paris 13 (3-1). Ivan Hasek a confirmé la bonne dynamique de la République Tchèque en décrochant une victoire 2-0 au Monténégro. Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, a de son côté remporté un succès logique contre le Soudan (2-0), poursuivant ainsi la montée en puissance des Lions de la Teranga. Enfin, Méline Gérard, ancienne gardienne formée à Saint-Étienne, vit une belle reconversion. Désormais entraîneure adjointe des gardiennes à Chelsea, elle a célébré une victoire de prestige face à Manchester City (2-1) en Women’s Super League.