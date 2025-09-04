Le compte à rebours est lancé. Après quatre années de travail acharné, l’association « Socios Verts » touche enfin au but : permettre aux supporters stéphanois d’entrer symboliquement dans le capital de l’AS Saint-Étienne. Une première historique dans l’histoire du club, rendue possible par le rachat de dix mille actions pour un montant total de 120 000 euros. Ces parts appartenaient jusqu’ici à Vincent Tong Cuong, ancien directeur général des Verts entre 2004 et 2009.

Si l’initiative n’est pas née sous l’ère Kilmer Sports Ventures, son aboutissement a reçu le feu vert du nouvel actionnaire majoritaire de l’ASSE. Depuis le rachat du club en juin 2024, Ivan Gazidis et ses équipes affirment vouloir renforcer le lien entre institution et supporters. L’opération des Socios Verts s’inscrit donc dans cette volonté d’ouverture, même si la participation au capital ne sera que symbolique. En cas de succès, les supporters détiendront 0,1 % du capital et disposeront d’un représentant officiel à l’assemblée générale du club.

Objectif : 5000 euros par jour !

Mais l’enjeu n’est pas encore gagné. Pour finaliser ce projet, l’association doit réunir la totalité des 120 000 euros avant la date butoir fixée au 12 septembre. Lancée début août, la campagne de souscription a déjà permis de récolter près de 110 000 euros. Il manque donc environ 40 000 euros, et les Socios disposent de huit jours pour combler ce déficit. La somme peut paraître importante, mais l’engouement suscité depuis le lancement nourrit un certain optimisme.

Le principe est simple. Les particuliers peuvent participer à partir de 19,33 euros, un chiffre qui rappelle évidemment l’année de création du club. Sur cette somme, 8 euros couvrent les frais d’adhésion à l’association. Les entreprises, elles, doivent investir un minimum de 420 euros, clin d’œil assumé au département de la Loire. Ce montage, pensé pour fédérer le plus grand nombre, a déjà convaincu plusieurs centaines de contributeurs, parmi lesquels des collectivités locales.

Une entrée dans le capital avant tout symbolique

Bien que l’impact financier de cette entrée au capital reste limité, la portée symbolique est immense. Pour la première fois, les supporters, acteurs essentiels de l’histoire de l’ASSE, pourront faire entendre leur voix au sein des instances du club. Avoir un représentant à l’assemblée générale, c’est obtenir un relais officiel, même minoritaire, dans les décisions stratégiques. C’est aussi un signal envoyé aux actionnaires : le Peuple Vert fait partie intégrante de l’avenir du club.

À quelques jours de l’échéance, les Socios Verts redoublent donc d’efforts pour mobiliser. L’objectif est clair : transformer ce rêve vieux de plusieurs années en réalité concrète. Le 12 septembre pourrait marquer un tournant dans la relation entre l’AS Saint-Étienne et ses supporters, offrant au club une gouvernance plus ouverte et participative.