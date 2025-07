Ce mercredi 23 juillet, la réserve de l’ASSE affrontait celle de l’AJ Auxerre en match de préparation. Une rencontre riche en enseignements, notamment grâce à la découverte de jeunes talents en pleine lumière.

La préparation estivale bat son plein à L'Étrat, et les jeunes Verts en profitent pour se mettre en valeur. Ce mercredi 23 juillet, la réserve de l'ASSE affrontait son homologue de l’AJ Auxerre. Une rencontre prolifique, remportée sur le score sans appel de 4-1 par les Stéphanois, grâce à des buts signés Ben Tiba, Cheikh, Othman, ainsi qu’un but contre son camp. Mais au-delà du score, c’est la présence de nouveaux visages qui a attiré l’attention des observateurs.

Parmi eux, un jeune numéro 10 a particulièrement attiré les regards. Gaucher, fluide balle au pied, très à l’aise techniquement et doté d’un centre de gravité bas, Selwyn Stevens a marqué les esprits par sa vision du jeu et sa capacité à créer le danger dans les petits espaces. Ce milieu offensif sud-africain, né le 15 février 2008, est actuellement à l’essai avec l’AS Saint-Étienne.

Selwyn Stevens, une pépite sud-africaine à découvrir

Pas encore majeur selon Transfermarkt, Selwyn Stevens évolue actuellement avec le Mamelodi Sundowns au sein du centre de formation, l’un des clubs les plus réputés d’Afrique du Sud. Son profil a de quoi intriguer. Petit milieu offensif intelligent, technique et créatif, il a déjà eu l’occasion de briller sur la scène continentale. En avril dernier, il a participé à la Coupe d’Afrique des Nations U17 avec la sélection sud-africaine. Titulaire indiscutable, il a pris part à toutes les rencontres jusqu’à l’élimination de son équipe en quart de finale contre le Maroc.

Repéré pour ses qualités de percussion, sa vision du jeu et son aisance dans les petits périmètres, le joueur s’inscrit dans une dynamique de post-formation internationale que l’ASSE entend désormais activer plus systématiquement.

De la même génération que les jeunes Verts Paul Eymard et Djylian N’Guessan, Stevens est à l’essai dans l’optique d’une signature future, possiblement à sa majorité. Cette période de test permet au club d’évaluer son intégration sportive, mais aussi humaine, avant de potentiellement enclencher les démarches administratives nécessaires.

Une politique d’ouverture à l’international assumée pour l'ASSE

Ce n’est pas un hasard si l’AS Saint-Étienne ouvre ses portes à un tel profil. Depuis plusieurs mois, le club multiplie les initiatives vers l’international, dans un objectif clair : renforcer ses équipes de jeunes avec des joueurs à fort potentiel à moindre coût.

Avec la réforme de son organisation de la cellule de recrutement, l’ASSE mise plus que jamais sur le développement de talents à forte valeur ajoutée. En recrutant intelligemment, en post-formation ou via des essais, les Verts cherchent à compléter les effectifs avec des profils complémentaires à ceux déjà présents au centre de formation.

Dans ce contexte, l’arrivée de Selwyn Stevens en période de test n’est pas anodine. Elle illustre la volonté du club de s’ouvrir à de nouveaux marchés, notamment africains, où les talents abondent.

Un test concluant pour les jeunes Verts

Face à Auxerre, la jeune garde stéphanoise a affiché un visage séduisant. Le score fleuve de 4-1 ne raconte qu’une partie de l’histoire. L’intensité, la maîtrise technique et l’impact physique démontrés pendant la rencontre montrent que le travail de fond mené par les éducateurs commence à porter ses fruits.

La prestation de Stevens, bien que non buteur, a contribué à fluidifier le jeu offensif. Positionné en numéro 10, il a alterné entre jeu court et renversements de jeu avec une belle maturité. Son aisance technique et sa capacité à éliminer dans les petits espaces ont été remarquées.

Reste désormais à voir si l’ASSE décidera de prolonger ou non son essai, voire d’enclencher une procédure en vue d’un recrutement futur. En tout état de cause, ce type d’initiative s’inscrit pleinement dans une politique ambitieuse de renouvellement du vivier local par des apports extérieurs ciblés. Voici ci-joint des images tirées de la CAN U17.

Selwyn Stevens is a total Footballer 😭🔥⚽️ which team does he play for? pic.twitter.com/ip9DU9p9vh — The260ne (@the26one) April 1, 2025