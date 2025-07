C'est une des mauvaises histoires de cette trêve estival. L'AC Ajaccio a été retrogradé en national 1 par la DNCG. Pourtant, le club se montrait confiant devant un passage au CNOSF pour changer la décision mais le retrait d’Arnau Baqué Roig a fait l’effet d’une bombe. Alors que l’AC Ajaccio espérait relancer sa trajectoire en Ligue 2, le club corse s’enfonce dans une crise financière, sportive et institutionnelle sans précédent.

Le 23 juillet 2025, Arnau Baqué Roig, avocat catalan et repreneur pressenti de l’AC Ajaccio, a claqué la porte. Dans un communiqué incisif, il dénonce des « désaccords importants » avec la direction actuelle, pointant un « manque de confiance » qui l’aurait écarté du processus décisionnel dès le 8 juillet. Le Catalan, ancien conseiller juridique du groupe Pefaco, n’a pas mâché ses mots : selon lui, la dette réelle du club dépasse les 13 millions d’euros, un gouffre incompatible avec les ambitions de maintien selon les informations de Corse Net Infos.

Derrière les promesses de relance, l’ACA perd donc un soutien stratégique et financier majeur. Roig affirmait vouloir tripler son investissement initial pour sauver le club de la relégation administrative. Une conférence de presse tendue le 16 juillet a scellé la rupture : Roig, publiquement mis en cause, a décidé de se retirer. Une décision qui laisse le club à découvert, au sens propre comme au figuré.

AC Ajaccio : un club au bord du précipice

La situation financière du club est désormais critique. Avec une dette abyssale et sans repreneur en vue, la commission de la DNCG a tranché : relégation en National 1. L’appel déposé n’a pas suffi à renverser la tendance, et les garanties apportées par le club n’ont pas convaincu les instances. Face à l’échec de ce plan de sauvetage, la direction n’a d’autre choix que de se tourner vers le CNOSF et la FFF dans un ultime recours.

Mais l’échéance approche : la saison de National débute bientôt, et une telle rétrogradation implique une refonte complète du budget, de l’organigramme sportif et de la stratégie globale. C’est une course contre la montre qui s’engage pour tenter d’éviter un effondrement.

Quel avenir pour l’ACA après ce retrait ?

L’hypothèse d’un nouveau repreneur n’est pas totalement écartée, mais les pistes sont minces et les conditions de reprise se sont complexifiées. Trois scénarios se dessinent :

Un investisseur régional : plus modeste, mais potentiellement plus enraciné, prêt à stabiliser à court terme.

Un fonds d’investissement ou un repreneur institutionnel , à condition d’un plan de redressement drastique.

Le scénario noir : dépôt de bilan, liquidation judiciaire et redémarrage en National 3 ou plus bas.

Alain Orsoni, président du club, tente de gagner du temps et de maintenir le cap à travers les consultations en cours. Mais il lui faudra fournir des garanties budgétaires claires, appliquer des mesures d’austérité drastiques, et probablement réduire considérablement l’effectif professionnel.

L’AC Ajaccio fait face à une crise existentielle. La perte d’un repreneur crédible comme Arnau Baqué Roig laisse le club exsangue, sans cap ni filet de sécurité. La survie du club professionnel ne tient plus qu’à un fil.