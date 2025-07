La réserve de l'ASSE affrontait l'AJ Auxerre ce mercredi pour le second match amical de préparation. Après un bon match nul (2-2) contre Blois pour la première sortie de la saison, le groupe s'est un peu resserré avec notamment la présence de certains joueurs plus âgés comme Maedine Makhloufi. Résumé du match.

Le tirage des poules de national 3 a été fait et les deux équipes se retrouvent dans la même poule cette saison. En effet, contrairement à la saison dernière, l'ASSE se situe dans la poule "Bourgogne" et non "Rhône-Alpes". L'occasion de se mesurer à d'autres adversaires.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Toure - Mezaber, joueur à l'essai, Tatuszka, Makhloufi - Fall, Mimoun, joueur à l'essai - Ben Tiba, Othman, Agesilas.

Sont entrés en jeu : Kasia, Konte, Lutin, Cheikh, Moulin, Depalle, Teillol, joueur à l'essai, Cateland, Ait-Amer, Colombet (g).

Résumé de la rencontre

Dans une rencontre animée, Saint-Étienne s’impose face à Auxerre sur le score de 4-1, au terme d’un match marqué par de belles séquences offensives et quelques erreurs défensives de part et d’autre.

Première mi-temps : Auxerre dangereux, mais Sainté plus réaliste

Auxerre s’est montré dangereux en fin de première période, notamment sur une belle action construite côté gauche. Le défenseur central à l’essai, bien placé, voit sa jambe détourner la frappe auxerroise qui heurte le poteau. Othman a également buté sur le gardien dans une autre occasion franche, tandis qu’une dernière tentative auxerroise passait au-dessus juste avant la pause.

Côté stéphanois, le jeu a davantage penché à gauche. Le numéro 10 à l'essai, très remuant, évolue officiellement milieu droit mais n’hésite pas à permuter. Il joue parfois comme un véritable meneur de jeu, se montrant actif à la récupération avec plusieurs ballons grattés.

Malgré des styles différents — Auxerre misant sur l’impact physique et la technique offensive, tandis que Saint-Étienne cherchait la relance propre et rapide, les deux équipes ont proposé un match équilibré dans le contenu. Ce sont néanmoins les Verts qui ouvrent le score juste avant la pause grâce à Ben Tiba.

Seconde mi-temps : avalanche de buts et réaction stéphanoise

Auxerre revient rapidement au score dès la reprise, mais Saint-Étienne reprend l’avantage peu après sur un but contre son camp auxerrois, conséquence d'une grossière erreur défensive.

Mehdy Lutin provoque ensuite un penalty, que transforme Othman (voir ci-dessous), avant qu’Issam Cheikh ne scelle le sort du match en inscrivant un quatrième but. Les Stéphanois ont continué à presser haut jusqu’au bout malgré les changements, terminant la rencontre en maîtrisant les débats.

La suite de la préparation

Samedi 26 juillet : ASSE - Andrézieux-Bouthéon

Du 1er au 3 août : Tournoi européen U21 à Ploufagran (Côtes-d'Armor)

Mercredi 12 août : ASSE - Sochaux

Samedi 16 août : ASSE - Grenoble à Firminy (Loire)

Samedi 23 août : 1ère journée de National 3

