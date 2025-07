Le milieu de terrain de l’ASSE, Benjamin Bouchouari, est tout proche de quitter le Forez durant ce mercato. Trabzonspor serait en passe de finaliser sa signature dans ce mercato. Le vice-président du club turc s’est exprimé à ce sujet.

Depuis plusieurs jours, les rumeurs se faisaient insistantes. Cette fois, l’affaire semble proche d’aboutir : Benjamin Bouchouari, pilier du milieu stéphanois, s’apprête à rejoindre le championnat turc. Trabzonspor, club de Süper Lig bien implanté sur la scène européenne, serait tout proche d’obtenir la signature du joueur marocain.

Arrivé à Saint-Étienne en août 2022 en provenance du Roda JC, Bouchouari a su s’imposer rapidement par son activité, sa vista et sa technique dans l’entrejeu. À 23 ans, il représente à la fois une valeur sportive forte et un actif financier pour le club, malgré une fin de contrat dans 1 an. C’est d’ailleurs sur ce dernier point que l’ASSE pourrait capitaliser, avec une indemnité de transfert estimée entre 3 et 4 millions d’euros à en croire les dernières rumeurs concernant les négociations.

U ne opportunité européenne à moyen terme pour Bouchouari ?

Le projet de Trabzonspor semble séduire Bouchouari. Le club turc, 7ème du dernier championnat, dispute régulièrement les compétitions européennes et dispose d’une visibilité accrue sur la scène internationale. De quoi convaincre le milieu stéphanois de franchir un cap dans sa carrière, à l’aube d’une saison cruciale pour ses ambitions personnelles.

Le joueur, sous contrat jusqu’en 2026 avec l’ASSE, pourrait ainsi faire le grand saut en Süper Lig. Pour Trabzonspor, il s’agirait d’un renfort de choix dans une équipe en pleine reconstruction autour de profils dynamiques et techniques.

L’ASSE prête à le remplacer dès ce mercato ?

Ce départ, s’il se confirme, laisserait un vide certain dans l’entrejeu stéphanois. Eirik Horneland et son staff devront rapidement ajuster leur plan de jeu, alors que la saison de Ligue 2 approche à grands pas. Le profil de Bouchouari, capable de casser les lignes et d’accélérer le jeu, n’a pas d’équivalent immédiat dans l’effectif actuel.

Le club reste cependant actif et cherche un milieu offensif sur lequel, ils seraient prêts à investir. Le départ du jeune international marocain pourrait ainsi ouvrir la voie à une arrivée d’un profil offensif.

Le vice-président de Trabzonspor s’exprime sur le mercato. Le feuilleton Bouchouari devrait rapidement toucher à sa fin. Et sauf retournement de situation de dernière minute, c’est bien du côté de la mer Noire que son avenir devrait s’écrire.

Interrogé par Sabah Spor, Zeyyat Kafkas, vice president du club turc s’est exprimé sur le dossier Benjamin Bouchouari : "Il y a deux autres milieux de terrain très importants qui se sont fait un nom en Europe. Bouchouari et Puartes sont sur le tapis depuis 15 jours. Nous avons fait des progrès significatifs. Je pense que nous aurons réglé ce problème d'ici quelques jours." Une déclaration qui confirme que le dossier semble proche d’arriver au bout.

❓ SORU: Orta sahada Bouchouari ve Puartes dışında alternatif isimler var mı? 🗣️ Zeyyat Kafkas: Var, Avrupa'da isim yapmış çok önemli iki orta saha daha var. Bouchouari ve Puartes zaten 15 gündür gündemdeler. Ciddi yol kat ettik. Birkaç gün içerisinde çözeceğimizi düşünüyorum. pic.twitter.com/HnOTZZMfo0 — Sabah Spor (@sabahspor) July 23, 2025