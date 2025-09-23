À quelques minutes du coup d’envoi de ce SC Amiens – ASSE, comptant pour la 7ᵉ journée de Ligue 2 BKT, les Stéphanois abordent ce déplacement avec l’ambition de surfer sur la dynamique née de leur victoire spectaculaire face à Reims (3-2).

Leader du championnat et dernière équipe encore invaincue dans le football français, l’ASSE veut enchaîner et consolider sa place au sommet. En face, le SC Amiens affiche un visage séduisant depuis le début de saison. Cinquième avec 9 points, le club picard reste sur un large succès 3-0 décroché sur la pelouse de Laval.

Le retour des anciens Stéphanois

Ce match aura également un parfum particulier pour plusieurs ex-Verts. Paul Bernardoni, Thomas Monconduit et Victor Lobry défendent désormais les couleurs amiénoises. Ce dernier, interrogé au micro de BeIN Sports, n’a pas caché son émotion au moment d’évoquer son passage dans le Forez.

Lobry : "Un bonheur de jouer à Geoffroy-Guichard"

« C’est le rêve de beaucoup de jeunes qui commencent le foot de jouer dans un club comme Saint-Étienne. Je l’ai souvent dit et je le redis : je referais exactement les mêmes choix. Une saison à l’ASSE, ça en vaut cinq, on grandit vite, on apprend vite. C’est un bonheur de rentrer dans des stades comme Geoffroy-Guichard », a confié l’ancien milieu de terrain.

"Ils jouent presque à domicile tous les week-ends"

Victor Lobry a également salué la ferveur unique qui accompagne l’ASSE : « On va encore le voir ce soir, ils jouent presque à domicile tous les week-ends. C’est un vrai plaisir d’avoir évolué dans cette équipe. Malheureusement, ils sont de nouveau en Ligue 2 après leur descente l’an passé. Leur place est en Ligue 1, mais ce soir, on va essayer de les tirer un peu avec nous. »

Ce duel entre Amiens et Saint-Étienne promet donc intensité, émotions et une belle bataille entre deux équipes ambitieuses de Ligue 2 BKT.

Source : BeIN Sports