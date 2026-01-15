Les paris sportifs secouent la Ligue 2. À quelques jours d’ASSE - Clermont, la commission de discipline a frappé fort. Plusieurs joueurs ont été lourdement sanctionnés pour avoir enfreint l’interdiction de parier sur le football. Une affaire qui touche directement l’adversaire des Verts… et même l’AS Saint-Étienne.

L’actualité est tombée en pleine semaine de préparation. Et elle n’est pas anodine. La LFP a confirmé de nombreuses sanctions visant des joueurs de Ligue 2 pour des faits de paris sportifs. Une pratique strictement interdite pour les acteurs du jeu.

Clermont, que l’ASSE affronte samedi, est particulièrement concerné. Deux de ses joueurs écopent de lourdes suspensions. D’autres clubs sont aussi touchés. Les Verts apparaissent dans le dossier, sans suspension sportive, mais avec un rappel à l’ordre officiel.

Sanctions lourdes : Clermont durement touché

Le verdict est clair. Maidine Douane et Allan Ackra, tous deux joueurs de Clermont, ont écopé de trois matchs de suspension ferme. Un coup dur pour le club auvergnat avant de se déplacer face à l’ASSE. Si la sanction est immédiate, Clermont perdrait alors deux joueurs supplémentaires, c’est un paramètre que le staff devra intégrer.

D’autres joueurs de Ligue 2 ont également été sanctionnés. Eden Gassama et Stanislas Kielt, à Guingamp, ont reçu deux matchs de suspension ferme. Kossi Camlan, à Amiens, est suspendu un match ferme.

Ces décisions montrent la volonté des instances de frapper fort. Le message est limpide : aucun écart ne sera toléré. Les paris sportifs représentent une ligne rouge pour les joueurs professionnels. La Ligue veut préserver la crédibilité du championnat.

L’ASSE concernée, mais sans suspension

Dans ce dossier, l’AS Saint-Étienne n’est pas épargnée. Le jeune Noa Delacroix figure parmi les joueurs rappelés à l’ordre. Aucun match de suspension n’a été prononcé à son encontre. Mais le signal est fort.

Le jeune gardien Stéphanois est cité aux côtés de joueurs de Rodez, Troyes, Guingamp, Bastia, Laval ou encore du Red Star. Tous ont reçu un avertissement officiel. Une manière de prévenir avant de sanctionner plus lourdement en cas de récidive.