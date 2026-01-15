Avant d’affronter l’ASSE, le Clermont Foot s’est présenté en conférence de presse. Grégory Proment et Axel Camblan ont livré leurs impressions à la veille d’un choc important pour le maintien.

Le Clermont Foot se prépare à un déplacement périlleux dans le Chaudron. Ce samedi à 20h55, les hommes de Grégory Proment défieront une équipe stéphanoise en quête de rachat. À deux jours de la rencontre, l’entraîneur auvergnat et son attaquant Axel Camblan ont pris la parole face aux médias. Objectif affiché : relever la tête et repartir de Saint-Étienne avec un résultat. Voici les principales déclarations à retenir.

La victoire face à Laval a redonné le sourire

Grégory Proment, entraîneur de Clermont : "On a repris le 27 décembre. Depuis cette date-là, les joueurs sont revenus dans une dynamique un peu toute autre qu'avant la trêve. On a parlé avec eux aussi pour leur dire ce qu'on ressentait. La semaine n'a pas été meilleure que la semaine passée. Elle est dans la continuité de ce qu'ils ont fait depuis trois semaines. On a fait plutôt une très bonne partie contre Laval. A voir si on arrive à reproduire ça à l'extérieur."

Objectif : enchainer en Ligue 2

Axel Camblan, attaquant du CF63 : "Je pense que ce qui a fait la différence, c'est l'efficacité. On a été très efficaces. Mais, on avait beaucoup d'envie, on était positifs entre nous. Même techniquement, je trouve qu'on a fait un bon match. Il va falloir reproduire ça."

Clermont ne veut pas trop parler

Grégory Proment, entraîneur de Clermont : "Contre Saint-Etienne, on n'a pas besoin de trop parler. Parce que tout le monde connaît ce club. Tout le monde connaît ce qui se passe dans ce stade depuis des années, multiples décennies même. Il n'y a pas besoin d'expliquer comment va être l'ambiance. Tout le monde le sait. On n'en a pas trop parlé. On n'a pas trop parlé de Saint-Etienne cette semaine. Entre nous, membre du Staff oui, mais on n'a pas parlé aux joueurs de Saint-Etienne. On se concentre déjà de ce qu'on sait faire, et à partir de demain, on commencera à parler réellement de cette équipe de l'ASSE.

L'ASSE un bon souvenir pour Camblan

Axel Camblan, attaquant du CF63 : "Personnellement, mon premier but était contre Saint-Etienne, donc on va essayer de refaire. C'est important pour nous d'enchaîner. On a fait une bonne prestation à domicile. Au-delà de jouer Saint-Etienne, il faut qu'on se concentre sur nous et qu'on reproduise ce qu'on a fait contre Laval avec beaucoup d'envie, beaucoup de courses vers l'avant. Si on met tous les ingrédients, on repartira avec des points là-bas."

Appuyer sur les failles de l'ASSE

Grégory Proment, avant ASSE - Clermont : "Si on arrive là-bas, petit bras, en se disant "attention, ça va venir nous chercher" et qu'on commence à se polluer la tête, ça va pas le faire. Si tu te dit que tu vas prendre des rafales, les rafales arrivent. On doit arriver là-bas dans un état d'esprit libéré, mais avec une grosse volonté de leur faire mal et de continuer à faire ce qu'on fait de bien.

Tout le monde nous voit perdants, comme beaucoup d'équipes quand ils vont à Saint-Étienne. Si nous, en plus de ça, on arrive là-bas en se disant ça va être compliqué... On le sait que ça va être compliqué. Mais malgré tout, on sait aussi qu'on a une capacité à pouvoir faire mal. On a des joueurs qui sont en capacité de faire mal. On sait aussi qu'il y a des endroits où Saint-Etienne a des failles. Sinon, ils gagneraient tous les matchs. Et en l'occurrence, ils ne les gagnent pas tous.

Donc, ça va être à nous d'arriver avec cette grosse motivation de pouvoir faire du mal à une très belle équipe. On a la capacité de le faire. Maintenant, parler, c'est simple. Il faut agir."

Source : Clermont Foot