Le FC Annecy s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Le fonds V Sports, déjà propriétaire d’Aston Villa, va acquérir 30 % du capital du club haut-savoyard. Un nouvel exemple de multipropriété dans le football français y compris en Ligue 2.

C’est un changement d’envergure qui se profile pour le FC Annecy. Le club de Ligue 2 va bientôt accueillir dans son capital un acteur majeur du football européen : le fonds V Sports. Cette structure, déjà propriétaire d’Aston Villa (actuel 3e de Premier League), s’apprête à prendre 30 % des parts du club français. La signature de l’accord est attendue d’ici quelques semaines selon les dernières informations de l'Equipe.

Annecy vers la multipropriété, avec un modèle axé sur la formation

L’opération a débuté discrètement à l’été 2025. Le projet est clair : s’appuyer sur Annecy pour former des jeunes talents et créer des passerelles avec Aston Villa. En septembre, un premier lien a été concrétisé avec le prêt de Triston Rowe, défenseur international U20 anglais. D’autres mouvements sont envisagés, comme l’arrivée de l’attaquant néerlandais Zépiqueno Redmond (19 ans).

Le projet ne vise pas un simple investissement financier. Il s’inscrit dans une stratégie globale, centrée sur le développement de jeunes joueurs. Le directeur du football d’Aston Villa, Roberto Olabe, s’est déjà rendu en Haute-Savoie pour collaborer avec la cellule sportive locale. Aimé Jacquet, légende de l'ASSE, est impliqué dans le projet, avec un rôle de superviseur pour la formation.

Ligue 1 - Ligue 2 : la France terrain de jeu des multipropriétés

Avec cette arrivée de V Sports, Annecy rejoint la longue liste des clubs français intégrés à des projets de multipropriété. Strasbourg (via BlueCo, propriétaire de Chelsea), Lorient (avec Bournemouth), l’OL (Botafogo), le Paris FC (lié à Red Bull via Leipzig), ou encore Nice (sous la bannière Ineos comme Manchester United) en sont les exemples les plus notables. Ce phénomène, autrefois marginal, devient une norme dans le paysage du football français. Et la Ligue 2 n’y échappe plus.

Le propriétaire actuel d’Annecy, Philippe Rey-Gorrez, ne se désengage pas pour autant. Il reste le principal financeur du club et continuera à piloter le projet, en duo avec le président Sébastien Faraglia.

Avec V Sports, Annecy veut gagner en ambition et en visibilité. Mais ce virage stratégique pose aussi des questions.

