Cette semaine, l'Observatoire du football du CIES a dévoilé le classement des meilleurs clubs formateurs européens depuis 10 ans, selon le nombre de joueurs formés ayant disputés des matchs dans le Big-5. L'ASSE y figure en bonne position, avec notamment plusieurs joueurs qui sont devenus des incontournables du foot européen.
Dans sa 529e Lettre hebdomadaire, le Centre international d'étude du sport s'intéresse aux clubs ayant formé le plus de joueurs présents dans les cinq grands championnats européens (Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Premier League, Liga).
L'ASSE, 7ème club européen depuis 2016
Depuis le 1er janvier 2016, Saint-Étienne se classe 7e en Europe avec 63 joueurs formés ayant évolué dans le big-5. Un chiffre relativement impressionnant, qui place le club devant de vrais institutions européennes comme le Bayern Munich (62), l’Ajax Amsterdam (61) ou encore le FC Porto (60).
Seuls six clubs européens font mieux que Saint-Étienne, dont trois Français : le Paris Saint-Germain (89 joueurs), l’Olympique Lyonnais (73) et le Stade Rennais (67). À noter que l’ASSE est même deuxième en France en ce qui concerne le nombre de joueurs formés et utilisés en équipe première (42), juste derrière Paris (43).
Mais qui sont tous ces joueurs formés dans le Forez et qui ont brillé dans le Big-5 européen depuis le 1er janvier 2016. D'après le CIES, qui définit comme club formateur, le premier club qui a formé pendant 3 ans un joueur à partir de ses 15 ans, 63 joueurs made in Saint-Étienne ont évolué sur les meilleures pelouses européennes. Nous nous sommes lancés dans le recensement méticuleux de cette liste de joueurs. Nous avons, de notre côté, répertorié 64 joueurs répondant au critère définit par le CIES.
Des joueurs stars mais aussi d'autres dans l'ombre
Parmi ces 64 joueurs, on retrouve des joueurs emblématiques de la formation stéphanoise :
- William Saliba (ASSE ; Nice ; Marseille ; Arsenal), qui a disputé 84 matchs de Ligue 1 et 117 matchs de Premier League
- Kurt Zouma (Chelsea ; Stoke City ; Everton ; West Ham) qui a disputé 215 matchs de Premier League depuis le 1/1/2016
- Allan Saint-Maximin (Hanovre ; Bastia ; Monaco ; Nice ; Newcastle) qui a disputé 5 matchs de Bundesliga ; 99 matchs de L1 et 111 matchs de Premier League depuis le 1/1/2016
- Josuha Guilavogui (Wolfsburg ; Bordeaux ; Mayence) qui a joué 175 matchs de Bundesliga et 15 matchs de Ligue 1 depuis le 1/1/2016
Mais on retrouve également des joueurs comme Jonathan Bamba (217 matchs de L1, 39 matchs de Liga) ; Arnaud Nordin (198 matchs de L1, 18 matchs de Bundesliga) ; Mahdi Camara (197 matchs de L1) ou Ronaël Pierre-Gabirel (122 matchs de L1, 8 matchs de Bundesliga, 8 matchs de Liga).
Ce chiffre de 63 ou 64 est aussi "gonflé" pourrions nous dire par la politique menée par l'ancienne direction de Saint-Étienne, en difficulté financière, et qui n'hésitait pas à signer de nombreux joueurs du centre professionnels et de les intégrer au groupe professionnel pour combler des manques quantitatifs. Ainsi, de nombreux joueurs ont disputé d'une poignée de matchs de L1 à un seul lors de remplacements avec leur club formateur :
- Owusu, Tshibuabua, Othman, Coulibaly, Calodat : 1 match de L1
- Souici, Nzuzi, Nokoue, Maisonnial, Gabard : 2 matchs de L1
- Tormin, Karamoko : 3 matchs de L1
- Saban, Bakayoko : 4 matchs de L1
Parmi les 64 joueurs, nombre d'entre eux ont évolué dans les 4 championnats étrangers du Big 5 :
- Premier League : 7 joueurs formés à Saint-Étienne ont disputé au moins un match de Premier League depuis le 1er janvier 2016
- Liga : 6 joueurs formés à Saint-Étienne ont disputé au moins un match de Liga depuis le 1er janvier 2016
- Bundesliga : 5 joueurs formés à Saint-Étienne ont disputé au moins un match de Bundesliga depuis le 1er janvier 2016
- Serie A : 4 joueurs formés à Saint-Étienne ont disputé au moins un match de Serie A depuis le 1er janvier 2016
Angers et Strasbourg plébicités par les joueurs formés à Sainté
De nombreux clubs ont eu les faveurs des joueurs formés à Saint-Étienne. Mais il apparaît au regard des carrières de chacun, que certains clubs ont accueilli plusieurs stéphanois depuis 10 ans :
- 4 joueurs : Angers (Bamba, Ghoulam, Andreu, Mouton) ; Strasbourg (Pierre-Gabriel, Sow, Saadi, Amougou)
- 3 joueurs : Brest ; Chelsea ; Mayence ; Troyes
- 2 joueurs : Clermont ; Crotone ; Leicester ; Lille ; Lorient ; Marseille ; Metz ; Monaco ; Nantes ; Newcastle ; Nice
D'après le CIES, 43 joueurs formés à Saint-Étienne ont disputé au moins un match de Ligue 1 avec leur club formateur depuis le 1er janvier 2016. Nous en recensons 44. Voici la liste des 64 joueurs formés à Saint-Étienne et qui ont évolué dans le Big-5 depuis le 1er janvier 2016.
Entre parenthèses sont répertoriés les clubs avec lesquels le joueur a disputé au moins un match dans les championnats du Top 5 européen depuis 2016. Sont ensuite dénombrés les matchs joués depuis le 1er janvier 2016 dans ces différents championnats.
- Jonathan Bamba (ASSE ; Angers ; Lille ; Celta Vigo) : 217 matchs de L1 ; 39 matchs de Liga
- Allan Saint-Maximin (Hanovre ; Bastia ; Monaco ; Nice ; Newcastle) : 111 matchs de Premier League ; 99 matchs de L1 ; 5 matchs de Bundesliga
- Arnaud Nordin (ASSE ; Montpellier ; Mayence) : 198 matchs de L1 ; 18 matchs de Bundesliga
- Kurt Zouma (Chelsea ; Stoke City ; Everton ; West Ham) : 215 matchs de Premier League
- William Saliba (ASSE ; Nice ; Marseille ; Arsenal) : 117 matchs de Premier League ; 84 matchs de L1
- Mahdi Camara (ASSE ; Brest ; Rennes) : 197 matchs de L1
- Joshua Guilavogui (Wolfsburg ; Bordeaux ; Mayence) : 175 matchs de Bundesliga ; 15 matchs de L1
- Ronaël Pierre-Gabriel (ASSE ; Monaco ; Brest ; Strasbourg ; Nantes ; Mayence ; Espanyol Barcelone) : 122 matchs de L1 ; 8 matchs de Bundesliga ; 8 matchs de Liga
- Anthony Losilla (Bochum) : 116 matchs de Bundesliga
- Faouzi Ghoulam (Naples ; Angers) : 109 matchs de Série A ; 7 matchs de L1
- Loïc Perrin (ASSE) : 115 matchs de L1
- Wesley Fofana (ASSE ; Leicester City ; Chelsea) : 86 matchs de Premier League ; 20 matchs de L1
- Habib Maïga (ASSE ; Metz) : 99 matchs de L1
- Léo Pétrot (Lorient ; ASSE ; Elche) : 53 matchs de L1 ; 16 matchs de Liga
- Lucas Gourna (ASSE ; Roma) : 61 matchs de L1 ; 6 matchs de Serie A
- Emmanuel Rivière (Newcastle ; Osasuna ; Metz ; Crotone) : 28 matchs de L1 ; 21 matchs de Serie A ; 15 matchs de Liga ; 3 matchs de Premier League
- Saïdou Sow (ASSE ; Strasbourg ; Nantes) : 59 matchs de L1
- Mickaël Nadé (ASSE) : 57 matchs de L1
- Aïmen Moueffek (ASSE) : 55 matchs de L1
- Yoann Andreu (Angers) : 52 matchs de L1
- Jessy Moulin (ASSE ; Troyes) : 52 matchs de L1
- Bafé Gomis (Swansea ; OM) : 31 matchs de L1 ; 15 matchs de Premier League
- Charles Abi (ASSE) : 43 matchs de L1
- Louis Mouton (ASSE ; Angers) : 40 matchs de L1
- Idriss Saadi (Strasbourg) : 34 matchs de L1
- Pierre-Yves Polomat (ASSE) : 33 matchs de L1
- Julien Cétout (Nancy) : 28 matchs de L1
- Mathys Amougou (ASSE ; Strasbourg ; Chelsea) : 26 matchs de L1 ; 1 match de Premier League
- Eric Bauthéac (Lille) : 24 matchs de L1
- Etienne Green (ASSE) : 23 matchs de L1
- Carl Medjani (Levante ; Leganès) : 22 matchs de Liga
- Dylan Chambost (Troyes) : 19 matchs de L1
- Maxence Rivera (ASSE) : 19 matchs de L1
- Kévin Mayi (Gazélec Ajaccio ; Brest) : 14 matchs de L1
- Yohan Benalouane (Leicester City) : 12 matchs de Premier League
- Mouhamadou Dabo (Troyes ; Caen) : 10 matchs de L1
- Pape Paye (Lorient) : 10 matchs de L1
- Stefan Bajic (ASSE) : 9 matchs de L1
- Naïs Djouahra (Real Sociedad) : 9 matchs de Liga
- Lamine Ghezali (ASSE) : 8 matchs de L1
- Djylian N’Guessan (ASSE) : 8 matchs de L1
- Bilal Benkhedim (ASSE) : 6 matchs de L1
- Yanis Lhéry (ASSE) : 6 matchs de L1
- Ayman Aiki (ASSE) : 5 matchs de L1
- Abdoulaye Bakayoko (ASSE) : 4 matchs de L1
- Kenny Rocha Santos (ASSE) : 4 matchs de L1
- Mathys Saban (ASSE) : 4 matchs de L1
- Ilhan Fakili (Clermont) : 3 matchs de L1
- Ben Karamoko (ASSE) : 3 matchs de L1
- Tyrone Tormin (ASSE) : 3 matchs de L1
- Josué Albert (Clermont) : 2 matchs de L1
- Baptiste Gabard (ASSE) : 2 matchs de L1
- Anthony Maisonnial (ASSE) : 2 matchs de L1
- Bryan Nokoue (ASSE) : 2 matchs de L1
- Marwann Nzuzi (ASSE) : 2 matchs de L1
- Rayan Souici (ASSE) : 2 matchs de L1
- Cazim Suljic (Crotone) : 2 matchs de Serie A
- Lucas Calodat (ASSE) : 1 match de L1
- Abdoulaye Coulibaly (ASSE) : 1 match de L1
- Jibril Othman (ASSE) : 1 match de L1
- Beres Owusu (ASSE) : 1 match de L1
- Kévin Pedro (ASSE) : 1 match de L1
- Dylan Saint-Louis (ASSE) : 1 match de L1
- Marvin Tshibuabua (ASSE) : 1 match de L1