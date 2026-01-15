Cette semaine, l'Observatoire du football du CIES a dévoilé le classement des meilleurs clubs formateurs européens depuis 10 ans, selon le nombre de joueurs formés ayant disputés des matchs dans le Big-5. L'ASSE y figure en bonne position, avec notamment plusieurs joueurs qui sont devenus des incontournables du foot européen.

Dans sa 529e Lettre hebdomadaire, le Centre international d'étude du sport s'intéresse aux clubs ayant formé le plus de joueurs présents dans les cinq grands championnats européens (Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Premier League, Liga).

L'ASSE, 7ème club européen depuis 2016

Depuis le 1er janvier 2016, Saint-Étienne se classe 7e en Europe avec 63 joueurs formés ayant évolué dans le big-5. Un chiffre relativement impressionnant, qui place le club devant de vrais institutions européennes comme le Bayern Munich (62), l’Ajax Amsterdam (61) ou encore le FC Porto (60).

Seuls six clubs européens font mieux que Saint-Étienne, dont trois Français : le Paris Saint-Germain (89 joueurs), l’Olympique Lyonnais (73) et le Stade Rennais (67). À noter que l’ASSE est même deuxième en France en ce qui concerne le nombre de joueurs formés et utilisés en équipe première (42), juste derrière Paris (43).

Mais qui sont tous ces joueurs formés dans le Forez et qui ont brillé dans le Big-5 européen depuis le 1er janvier 2016. D'après le CIES, qui définit comme club formateur, le premier club qui a formé pendant 3 ans un joueur à partir de ses 15 ans, 63 joueurs made in Saint-Étienne ont évolué sur les meilleures pelouses européennes. Nous nous sommes lancés dans le recensement méticuleux de cette liste de joueurs. Nous avons, de notre côté, répertorié 64 joueurs répondant au critère définit par le CIES.

Des joueurs stars mais aussi d'autres dans l'ombre

Parmi ces 64 joueurs, on retrouve des joueurs emblématiques de la formation stéphanoise :

William Saliba (ASSE ; Nice ; Marseille ; Arsenal), qui a disputé 84 matchs de Ligue 1 et 117 matchs de Premier League

Kurt Zouma (Chelsea ; Stoke City ; Everton ; West Ham) qui a disputé 215 matchs de Premier League depuis le 1/1/2016

Allan Saint-Maximin (Hanovre ; Bastia ; Monaco ; Nice ; Newcastle) qui a disputé 5 matchs de Bundesliga ; 99 matchs de L1 et 111 matchs de Premier League depuis le 1/1/2016

Josuha Guilavogui (Wolfsburg ; Bordeaux ; Mayence) qui a joué 175 matchs de Bundesliga et 15 matchs de Ligue 1 depuis le 1/1/2016

Mais on retrouve également des joueurs comme Jonathan Bamba (217 matchs de L1, 39 matchs de Liga) ; Arnaud Nordin (198 matchs de L1, 18 matchs de Bundesliga) ; Mahdi Camara (197 matchs de L1) ou Ronaël Pierre-Gabirel (122 matchs de L1, 8 matchs de Bundesliga, 8 matchs de Liga).

Ce chiffre de 63 ou 64 est aussi "gonflé" pourrions nous dire par la politique menée par l'ancienne direction de Saint-Étienne, en difficulté financière, et qui n'hésitait pas à signer de nombreux joueurs du centre professionnels et de les intégrer au groupe professionnel pour combler des manques quantitatifs. Ainsi, de nombreux joueurs ont disputé d'une poignée de matchs de L1 à un seul lors de remplacements avec leur club formateur :

Owusu, Tshibuabua, Othman, Coulibaly, Calodat : 1 match de L1

Souici, Nzuzi, Nokoue, Maisonnial, Gabard : 2 matchs de L1

Tormin, Karamoko : 3 matchs de L1

Saban, Bakayoko : 4 matchs de L1

Parmi les 64 joueurs, nombre d'entre eux ont évolué dans les 4 championnats étrangers du Big 5 :

Premier League : 7 joueurs formés à Saint-Étienne ont disputé au moins un match de Premier League depuis le 1er janvier 2016

Liga : 6 joueurs formés à Saint-Étienne ont disputé au moins un match de Liga depuis le 1er janvier 2016

Bundesliga : 5 joueurs formés à Saint-Étienne ont disputé au moins un match de Bundesliga depuis le 1er janvier 2016

Serie A : 4 joueurs formés à Saint-Étienne ont disputé au moins un match de Serie A depuis le 1er janvier 2016

Angers et Strasbourg plébicités par les joueurs formés à Sainté

De nombreux clubs ont eu les faveurs des joueurs formés à Saint-Étienne. Mais il apparaît au regard des carrières de chacun, que certains clubs ont accueilli plusieurs stéphanois depuis 10 ans :

4 joueurs : Angers (Bamba, Ghoulam, Andreu, Mouton) ; Strasbourg (Pierre-Gabriel, Sow, Saadi, Amougou)

3 joueurs : Brest ; Chelsea ; Mayence ; Troyes

2 joueurs : Clermont ; Crotone ; Leicester ; Lille ; Lorient ; Marseille ; Metz ; Monaco ; Nantes ; Newcastle ; Nice

D'après le CIES, 43 joueurs formés à Saint-Étienne ont disputé au moins un match de Ligue 1 avec leur club formateur depuis le 1er janvier 2016. Nous en recensons 44. Voici la liste des 64 joueurs formés à Saint-Étienne et qui ont évolué dans le Big-5 depuis le 1er janvier 2016.

Entre parenthèses sont répertoriés les clubs avec lesquels le joueur a disputé au moins un match dans les championnats du Top 5 européen depuis 2016. Sont ensuite dénombrés les matchs joués depuis le 1er janvier 2016 dans ces différents championnats.