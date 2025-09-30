Formé à l’AS Saint-Étienne, William Saliba a officiellement prolongé son contrat avec Arsenal ce lundi. Une annonce qui éloigne le Réal Madrid, mais qui pourrait permettre à l'ASSE d’espérer un chèque dans les prochaines années.

C’est désormais officiel : William Saliba a signé une prolongation de contrat avec Arsenal, mettant fin aux rumeurs persistantes qui l’envoyaient du côté du Réal Madrid. Le défenseur central français, arrivé à Londres en 2019, est aujourd’hui un pilier du club et un cadre de la défense des Gunners. "Je suis tellement heureux. Je me sens comme à la maison. L’entraîneur est parfait pour moi, et je suis fier d’être encore ici, en 2025", a confié Saliba à l’annonce de sa prolongation.

Le joueur de 24 ans a tenu à rappeler son parcours atypique, marqué par plusieurs prêts, notamment à Saint-Étienne, Nice et Marseille : "Je n’ai jamais baissé les bras. J’ai toujours cru en moi, même quand je ne jouais pas. Aujourd’hui, je savoure chaque jour où je porte ce maillot."

Une prolongation, mais une clause toujours active

En 2019, lors de la vente du joueur pour environ 30 millions d’euros, les dirigeants foréziens avaient négocié un pourcentage à la revente estimé à 20 %. Une vente future permettrait au club de récupérer un joli pactole. La prolongation signée ce lundi laisse donc la porte ouverte à ce scénario dans les années à venir. Mais il faudra encore être patient.

Arteta encense Saliba

L'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, s’est montré enthousiaste à l’idée de poursuivre l’aventure avec son défenseur central : "William est apprécié de tous. Il a énormément progressé depuis son arrivée. Il s’est imposé comme un leader, aussi bien sur le terrain qu’au sein du vestiaire. Il incarne parfaitement l’esprit que nous voulons développer ici."

Avec plus de 100 matchs au compteur sous le maillot d’Arsenal, une place de vice-champion du monde avec les Bleus et un statut de référence en Premier League, Saliba s’impose comme l’un des plus beaux produits de la formation stéphanoise. Son avenir se joue désormais en Angleterre… mais l’ASSE garde un œil intéressé sur les prochaines étapes de sa carrière.

Source : arsenal.com