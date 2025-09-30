Le MHSC a retrouvé le goût de la victoire ce samedi face à Laval (0-1). Tout juste reléguée, la Paillade pourrait bien être une menace pour l'ASSE dans sa lutte pour la promotion en Ligue 1. Mais l'effectif de Zoumana Camara est encore en pleine reconstruction…

Les Montpelliérains de Zoumana Camara sont allés chercher une victoire importante face aux Tangos. Quatre jours après la défaite face à Montpellier (1-3), le MHSC comptait sur un résultat positif pour lancer la machine. "J’espérais pouvoir venir ici et dire que Boulogne n’était qu’un accident. Mais au vu de ce que les garçons ont montré, ce n’est pas le cas. On a une équipe encore jeune, parfois naïve."

Une équipe en devenir ?

Tout juste relégué en Ligue 2, les montpelliérains ont revu quasi intégralement leur effectif cet été. Les automatismes doivent encore être trouvés.

Zoumana Camara : "Je ne vais pas me cacher derrière ça. On est en reconstruction, je découvre encore mon groupe et son état d’esprit. (...) Et dans ce championnat, dès qu’on n’est pas prêt, on est sanctionné. C’est vrai, on doit se libérer et produire davantage de jeu. Dans l’état d’esprit, je le dis depuis le début, on a de la solidité. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi une vraie mentalité, une envie d’aller chercher les ballons."

"Saint-Étienne et nous ? On ne joue pas dans la même catégorie en Ligue 2"

Et si les Verts ont concédé leur première défaite de la saison, ces derniers postulent toujours pour jouer les premiers rôles en championnat.

Zoumana Camara : "Saint-Étienne et nous ? On ne joue pas dans la même catégorie en Ligue 2, soyons clairs. Eux comme nous descendent de Ligue 1, mais la comparaison s’arrête là. Ce n’est pas un manque d’ambition de dire ça, c’est la réalité.

Ce qui est certain, c’est qu’on doit garder cet état d’esprit. On a un public qui nous pousse depuis le début. Même à Boulogne, quand on était menés, la butte chantait encore. On compte sur eux pour être là face à Saint-Étienne. On veut que ce soit un match de gala, que les joueurs se libèrent et donnent tout."