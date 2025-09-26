Depuis plusieurs mois, le Réal Madrid souhaite enrôler un défenseur central Français. Les noms de William Saliba et Ibrahima Konaté, tous 2 en fin de contrat avec leur clubs respectifs à l’issue de la saison, circulent. Le 1er cité devrait rempiler avec les gunners et priver son club formateur, l’ASSE, d’un chèque pour l’heure.

William Saliba est l’un des plus grands talents sortis du centre de formation de l’AS Saint-Étienne. Né à Bondy en 2001, il rejoint les Verts à seulement 17 ans et s’impose rapidement en équipe première grâce à sa maturité défensive et sa qualité de relance. Dès la saison 2018-2019, alors qu’il n’a que 18 ans, il devient titulaire en Ligue 1 et attire l’attention des plus grands clubs européens.

En 2019, Arsenal débourse environ 30 millions d’euros pour s’attacher ses services, faisant de Saliba l’un des transferts les plus chers de l’histoire de l’ASSE. Le club forézien, conscient du potentiel du joueur, négocie alors un pourcentage à la revente estimé à 20 %. Cette clause permet à Saint-Étienne d’espérer toucher une manne financière importante si Arsenal venait à transférer son défenseur dans le futur.

Saliba s’impose et devient un cador de PL

Après des débuts délicats Outre-Manche, Saliba a du attendre 3 saisons après son transfert pour exploser à Arsenal. Prêté à Saint-Etienne dès son achat par les gunners, le défenseur avait ensuite été prêté à Nice en 2021 après 6 mois en équipes de jeunes à Londres. Mikel Arteta n’était pas convaincu par le joueur à son retour de la côte d’Azur et Saliba a à nouveau été prêté. A Marseille, Il confirme les espoirs placés en lui et prouve qu’il est l’un des meilleurs défenseurs centraux français. A l’été 2022, il devient titulaire avec Arsenal et est depuis considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la Premier League.

L’ASSE peut encore espérer récupérer un pourcentage

Des performances qui attirent l'œil des cadors et notamment du Réal Madrid. Après avoir déjà enrôlé gratuitement, un joueur passé par Bondy à forte valeur marchande, en la personne de Kylian Mbappé, les merengues voulaient faire de même avec Saliba l’été prochain. Le club aux 15 Ligues des Champions ne devrait finalement pas pouvoir récupérer le joueur formé à l’ASSE. William Saliba serait proche de prolonger son contrat avec Arsenal selon The Athletic. Une prolongation qui empêcherait donc un départ libre du défenseur vice champion du monde 2022 et permettrait aux Verts d’espérer récupérer un chèque sur une éventuelle future revente de William Saliba dans les années à venir.