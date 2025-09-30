Les supporters de l’ASSE répondent toujours présents au Chaudron avec plus de 32.000 spectateurs contre Guingamp. Une fidélité qui ne se dément pas en Ligue 2.

La défaite des Verts face à Guingamp (2-3) n’a pas entamé la ferveur du peuple vert. Avec 32.131 spectateurs présents dans les travées de Geoffroy-Guichard, l’ASSE confirme une nouvelle fois son statut de club le plus populaire de Ligue 2. Le Chaudron affiche ainsi sa treizième affluence consécutive à plus de 30.000 personnes, un chiffre tout simplement impressionnant à ce niveau.

Une affluence constante malgré les résultats sportifs

Depuis le début de la saison 2025-2026, les Verts connaissent un parcours contrasté, entre espoirs de montée et déconvenues comme face aux Bretons. Pourtant, le public stéphanois reste fidèle. Match après match, les tribunes de Geoffroy-Guichard se remplissent, créant une ambiance unique en France.

Cette constance prouve que la passion verte ne dépend pas uniquement des résultats sportifs, mais repose sur une véritable identité populaire et un attachement historique au club.

Le Chaudron (ASSE), bastion populaire de la Ligue 2

Avec plus de 30.000 spectateurs de moyenne, l’ASSE surclasse toutes les autres équipes de Ligue 2 en matière d’affluence. Pour rappel, les Verts ont accueilli 33.051 spectateurs contre Rodez, 35.729 face à Grenoble et 33.112 contre Reims, avant les 32.131 fidèles présents ce week-end.

Cette régularité positionne Geoffroy-Guichard comme un véritable bastion du football français, bien au-dessus des standards habituels de la deuxième division. Là où certains clubs peinent à franchir la barre des 10.000 spectateurs, Saint-Étienne reste dans des chiffres dignes de l’élite.

Une dynamique précieuse pour la montée

Au-delà des chiffres, cette affluence constitue une force indéniable pour les joueurs et le staff. L’appui des supporters, massés derrière leurs Verts, peut jouer un rôle déterminant dans la course à la montée. Même après une défaite frustrante face à Guingamp, le peuple vert continue de pousser, preuve que la flamme est loin de s’éteindre.

À ce rythme, l’ASSE pourrait terminer une nouvelle fois en tête du classement des affluences françaises, toutes divisions confondues, rappelant que le club a déjà sa place en Ligue 1, au moins dans les tribunes.