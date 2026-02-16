Sainté Night Club revient ce lundi 16 février pour décrypter la victoire de l’ASSE après EAG et se projeter sur la réception de Laval. Une émission à suivre en direct, avec vos réactions et vos questions.

Après le succès décroché face à Guingamp, l’ASSE a repris un peu d’air. Trois points précieux. Un soupir collectif. Mais cette victoire marque-t-elle un vrai tournant dans la saison des Verts ? C’est tout l’enjeu du Sainté Night Club n°209, saison 6.

Autour de Kevin à la présentation, Adrien Ponsard (ex-ASSE) et Bérenger (Midi Libre) seront sur le plateau. Colin animera le chat pour relayer vos messages en direct. Comme toujours, votre voix comptera.

ASSE : une victoire qui change tout ?

Le débrief occupera une large partie de l’émission. Et une question simple pour démarrer : en un mot, quel est votre sentiment après cette victoire ?

Philippe Montanier a surpris avec un onze osé. Boakye positionné en 8. Moueffek sur le banc. Un choix fort. Une victoire tactique du coach ? Le 4-2-3-1 est-il la formule d’avenir pour cette ASSE version Ligue 2 ?

Autre sujet brûlant : la montée en puissance de Kante. Est-il le maillon qui manquait au milieu ? Apporte-t-il enfin l’équilibre tant recherché ?

Devant, Lucas Stassin interroge. Le retrouve-t-on vraiment dans le jeu ? Ou, pour un buteur, seuls les buts comptent-ils ? Le débat promet d’être animé.

Le cas Nguessan sera également évoqué. Est-on trop dur avec lui ? Son attitude est-elle mal interprétée ? Ou sa nonchalance le condamne-t-elle aux yeux du public ?

Enfin, les chroniqueurs livreront leurs tops et leurs flops. Et une question de fond : l’ASSE est-elle réellement guérie ? Ou tout cela reste-t-il fragile ? Si la reprise du Breton à la 92e termine au fond, aurait-on la même analyse ? De quoi relativiser l’embellie actuelle.

Enfin une équipe à l’ASSE ?

Au-delà du résultat, c’est peut-être une dynamique collective qui se dessine. Des Verts capables de souffrir ensemble. De faire les efforts. De défendre en bloc.

Philippe Montanier n’a-t-il pas là son plus grand défi ? Transformer un groupe d’individualités en véritable équipe. Créer une identité commune. Une solidarité.

Dans un football où les entraîneurs sautent de plus en plus vite, bâtir un groupe solide reste la mission la plus complexe. L’ASSE est-elle en train de réussir ce virage ?

Ligue 2 : l’ASSE fait-elle à nouveau peur ?

Le Top 5 est ultra serré. La Ligue 2 est-elle faible ? Ou simplement homogène ? Les deux ne sont pas incompatibles.

Une chose est sûre : l’ASSE s’est replacée. Et son statut change. Les adversaires regardent à nouveau vers Saint-Étienne. Le club fait-il de nouveau peur dans ce sprint final ?

Laval, un piège pour les Verts ?

Prochain rendez-vous : la réception de Laval. Attention au syndrome Bastia. Ces matches face à des équipes supposées à portée ont souvent piégé les Verts.

L’ASSE peut-elle retomber dans ses travers ? Quelle composition pour Montanier ? On prend les mêmes et on recommence ? Les pronostics viendront conclure l’émission.

Une chose est sûre : ce match face à Laval pourrait confirmer – ou non – le renouveau stéphanois. Et c’est peut-être là que se jouera la crédibilité retrouvée des Verts.

Rendez-vous ce lundi soir pour en débattre ensemble. Connectez-vous, commentez, réagissez. Le Sainté Night Club se vit aussi avec vous.

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !

Rdv sur la chaîne Youtube de l'émission