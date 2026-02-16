En difficulté après une série de trois défaites consécutives, le leader troyen se déplaçait ce lundi soir chez la lanterne rouge. Un duel des extrêmes qui devait permettre à Troyes de se relancer, tandis que Bastia cherchait à confirmer sa récente dynamique. Résumé de la rencontre.

Défaits le week-end dernier sur la pelouse du stade Marcel-Picot (2-1), les Troyens traversent une véritable crise de résultats. Avec une mauvaise série qui a permis à leurs concurrents pour la montée et le titre de Ligue 2 de revenir au contact. Avant cette rencontre, l’AS Saint-Étienne n’était plus qu’à un point du leader.

De leur côté, les Bastiais ont tenu en échec le dauphin rémois (0-0) à Auguste-Delaune. Un résultat précieux pour la lanterne rouge, qui grappille peu à peu des points importants dans la course au maintien.

Dans un stade Armand-Cesari flambant neuf, la rencontre s’est disputée dans des conditions dantesques. Avec des rafales de vent atteignant les 120 km/h.

Bastia accroche le leader (0-0)

Dès l’entame, les Bastiais ont pris le jeu à leur compte face au leader. Les Troyens, acculés, auraient pu concéder un but, voire être sanctionnés plus sévèrement. En effet Monfray, dernier défenseur, ne reçoit qu’un jaune à la 7e minute sur une intervention limite. Profitant des largesses défensives adverses, les locaux se sont procuré de nombreuses occasions sans parvenir à concrétiser. Ils regagnent finalement les vestiaires sur un 0-0 frustrant. Et ce, malgré 8 frappes et 0,64 xG, tandis que l’ESTAC, totalement inoffensive, n’affiche que 0,02 xG.

En seconde période, le rythme est nettement retombé. L’ESTAC a colmaté les brèches sans pour autant être capable d’accélérer suffisamment le jeu pour inquiéter les Bastiais. De leur côté, les Corses ont eu moins d’opportunités d’emballer la rencontre et de confirmer leur excellente première période. Match nul 0-0, les Bastiais peuvent s’en mordre les doigts.

Classement Ligue 2 - Journée 23