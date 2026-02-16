Victorieux au Roudourou (2-1), les Verts de Philippe Montanier confirment leur regain de forme et s’installent sur le podium de Ligue 2. Au lendemain de ce succès précieux face à Guingamp, l’ancien club du technicien stéphanois, Toulouse, lui a adressé un message fort par la voix de Carles Martinez Novell. des propos retranscris par le site LesViolets.com.

En s’imposant 2-1 sur la pelouse de Guingamp, l’AS Saint-Étienne a enchaîné un deuxième succès consécutif en championnat. Après Montpellier (1-0), les Verts ont confirmé les premiers effets de la méthode Montanier : solidité, efficacité en transition et gestion collective des temps faibles.

Arrivé pour relancer l’opération remontée, Philippe Montanier a rapidement marqué de son empreinte un groupe en quête de repères. Le déplacement en Bretagne constituait un vrai test. Il a été validé.

Le soutien appuyé de l'ancien adjoint de Montanier

Avant la rencontre des Verts à Guingamp, les propos de Carles Martinez Novell, actuel entraîneur du TFC et ancien adjoint de Montanier lors de la saison 2022-2023, ont résonné avec une certaine bienveillance.

« Je suis honnêtement très content. Je sais que certaines personnes ont pu penser certaines choses… À l’époque, Philippe Montanier et le club n’avaient pas trouvé la possibilité de rester ici. »

Le technicien catalan reconnaît que le départ de Montanier lui avait ouvert des portes, sans occulter le respect qu’il lui porte : « Pour être honnête, c’est vrai que cette situation a été positive pour moi, car ça m’a offert l’opportunité de devenir l’entraîneur du TFC. Sur les six mois ensemble, Philippe m’a beaucoup aidé. Il m’a donné de bons conseils. La relation a été bonne. »

Une relation intacte malgré la distance

Martinez Novell admet également avoir pris du recul après la succession sur le banc toulousain : « C’est vrai qu’après ce qu’il s’est passé, j’ai mis de la distance, car je sais que ce n’était pas facile quand tu pars et qu’un autre entraîneur arrive. » Mais le message envoyé vers le Forez est clair : « Je suis très content que Philippe ait pris cette décision d’aller à Saint-Étienne, avec Stéphane Lièvre. J’espère le meilleur pour eux, ils le méritent. »

Avec six points pris en deux matches, l’ASSE a retrouvé de la crédibilité dans la course à la montée. Le succès à Guingamp, acquis dans la difficulté, confirme que le groupe a su répondre présent dans un contexte compliqué. Montanier, lui, avance avec méthode. Soutenu par ses anciens collaborateurs, désormais attendu par tout le Peuple Vert, il a déjà lancé une dynamique. Reste désormais à l’entretenir.