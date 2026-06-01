ASSE. Le fiasco. Ce soir à 21h, Sainté Night Club passe en mode bilan. L'émission numéro 224, sixième saison, réunit Paul, Alex, Valentin et Colin pour un débrief sans concession de la saison stéphanoise. Nice 4-1, deux ans de Kilmer Sports Ventures, Horneland, Montanier, le mercato raté, les blessures à répétition, le vestiaire en morceaux. Tout y passe. En live ce soir.

Le debrief Nice - ASSE : pourquoi c'était joué d'avance

Premier sujet du soir : le barrage retour. Le 4-1 face à Nice, la prestation d'Elye Wahi, et la question qui fâche : y avait-il réellement une classe d'écart entre les deux équipes, et l'ASSE aurait-elle dû monter bien avant ce barrage pour ne pas se retrouver dans cette situation ? Le plateau abordera aussi le cas Mickaël Nadé, sorti dès le début du match retour dans des circonstances catastrophiques. Est-il réducteur de faire de lui le symbole de la défaite, ou son entrée en jeu incarne-t-elle quelque chose de plus profond sur la fin de saison stéphanoise ?

Le bilan de saison : qui est responsable de quoi ?

Le gros morceau du soir. Trente minutes pour démêler les responsabilités d'une saison qui restera comme un nouvel échec retentissant.

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Ivan Gazidis a dit « tout le monde doit prendre ses responsabilités, moi surtout ». Le plateau se demandera ce qu'on peut réellement lui reprocher depuis son arrivée avec Fahmy et Rosenfeld. L'absence d'un vrai directeur sportif de métier, la gestion distancée d'un club aux bases fragiles, l'organigramme jamais véritablement nettoyé : autant de sujets sur la table.

Patrick Guillou l'a écrit dans Le Progrès avec une clarté chirurgicale : « Depuis des mois, le club fonctionne comme un chantier permanent. Ça recrute beaucoup. Ça change beaucoup, sauf à la direction. Ça communique beaucoup. Mais pour quels résultats ? »

Les coachs auront aussi leur part du bilan. Horneland laissé trop longtemps en poste, licencié mais maintenu sur le banc face à Boulogne. Montanier qui redresse la barre puis encaisse trois défaites consécutives contre Bastia, Troyes et Rodez, trois matchs qui coûteront la montée directe. Les joueurs ensuite, les tops et les flops, avec un focus sur le choix de bloquer Lucas Stassin l'été dernier et ses suites. Et la question du vestiaire, décrite en interne comme une addition d'individualités sans cohésion réelle, avec des comportements déviants jamais vraiment sanctionnés.

Julien Cardinal a parlé sans langue de bois après le match : « J'espère qu'il y aura du sang frais l'année prochaine. Il va falloir repartir avec plus de professionnalisme et d'entrain de la part de tout le monde. » Un capitaine qui reste mais qui dit clairement que quelque chose doit changer profondément.

Et maintenant : un chantier immense à l'ASSE

Dernière partie de l'émission : la projection. Montanier, stop ou encore ? Le plateau débattra de l'opportunité de lui donner une préparation complète et un effectif construit en concertation avec lui, contre l'idée d'un changement total. La priorité d'un directeur sportif de métier sera aussi au cœur de la discussion, tout comme le niveau de la prochaine Ligue 2 : Reims, Montpellier, Nantes, Metz, Sochaux, Nancy, Red Star, Annecy, Rodez, Dijon. Une saison qui s'annonce encore plus relevée que la précédente.

Ce soir sera aussi le dernier rendez-vous avant la pause estivale. Paul, Alex, Valentin et Colin remercieront toute l'équipe du SNC et les supporters qui ont suivi l'émission tout au long de cette saison difficile. Retour prévu début août pour une nouvelle saison avec des départs, des arrivées et des nouveautés.

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !

Rdv sur la chaîne Youtube de l'émission