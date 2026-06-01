Sans compter la levée de certaines options d’achat, l’ASSE a enregistré l’arrivée de sept joueurs cet été. Venus pour beaucoup en tant que titulaires, ils sont nombreux à avoir perdu leur place ou à avoir été contraints par des blessures tout au long de cette saison. La conséquence est qu’ils n’ont finalement pas pu autant jouer qu’espéré.

Cette saison encore, les joueurs les plus utilisés à l'ASSE étaient déjà présents avant l’arrivée de Kilmer Sports. Avec 3 178 minutes et 3 080 minutes, Nadé et Larsonneur s’installent aux deux premières places du podium… Viennent ensuite des recrues de l’ère Kilmer : Augustine Boakye (2 882’), Lucas Stassin (2 597’) et Zuriko Davitashvili (2 484’).

Arrivés tous lors de l’été 2024, ces joueurs sont avant tout venus pour renforcer une équipe qui évoluait en Ligue 1. Mais dans ce classement des temps de jeu, ce sont les joueurs arrivés pendant le mercato estival qui n’apparaissent pas. Pire encore, lors de la double confrontation face à Nice, seuls Maxime Bernauer et Irvin Cardona étaient alignés. Deux joueurs arrivés avant cette saison : aucune recrue estivale !

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La recrue estivale la plus utilisée par l'ASSE n'a que le dixième temps de jeu

Jaber, Annan, Lamba, Ferreira, Duffus, Stojkovic ou encore Traoré… L’ASSE a voulu frapper fort l’été dernier en allant chercher de nombreux joueurs avec des profils data intéressants. Mais force est de constater que la mayonnaise n’a pas vraiment pris.

La faute, déjà, à de nombreuses blessures. 10e joueur le plus utilisé de la saison avec 1 409 minutes, Mahmoud Jaber n’a par exemple pu jouer que 36 minutes depuis le 31 janvier. En cause, une blessure aux adducteurs.

Mais ce qui est le plus embêtant, c’est que le milieu de terrain de l'ASSE est la recrue estivale la plus utilisée cette saison ! Ebenezer Annan a disputé 1 244 minutes. Touché à la cheville en fin d’année 2025, le latéral ghanéen a finalement perdu sa place au profit de Ben Old.

Des absences trop longues

De son côté, Chico Lamba, auteur d’un début de saison convaincant, a ensuite été confronté à des blessures aux adducteurs et à la jambe. Les bonnes performances de Julien Le Cardinal ont ensuite poussé Philippe Montanier à ne plus trop modifier sa défense.

João Ferreira, qui a joué 1 026 minutes, n’a pas forcément convaincu. Blessé, il a aussi progressivement perdu sa place au profit de Kévin Pedro, qui s’est montré convaincant sur son côté droit.

Joshua Duffus, arrivé cet été à l'ASSE, a disputé 896 minutes. Peu utilisé cette saison également, le jeune avant-centre a néanmoins souvent été sollicité sur un côté, ce qui n’est pas son poste de prédilection.

Enfin, les jeunes Stojkovic et Traoré n’ont également eu que très peu de temps de jeu pour se mettre en avant (22 minutes et 6 minutes).

Le classement des temps de jeu des recrues de l'ASSE

Jaber : 1 409 min (43 %) Annan : 1 244 min (38 %) Lamba : 1 046 min (32 %) Ferreira : 1 026 min (31 %) Duffus : 896 min (27 %) Stojkovic : 22 min (0,7 %) Traoré : 6 min (0,2 %)