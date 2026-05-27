Ce soir, le Sainté Night Club reprend du service pour sa 223e émission, sixième saison. Le timing est parfait : au lendemain du 0-0 contre Nice et à la veille du barrage retour à l'Allianz Riviera, Keuhn, Hervé et Bérenger vont disséquer tout ce qu'il y a à disséquer. Deux heures de débat pour préparer mentalement les supporters stéphanois à la plus grande soirée de la saison.

Débrief ASSE-Nice : les questions qui brûlent

La première partie de l'émission sera consacrée au match aller. Le plateau ne va pas tourner autour du pot : qui ressort vraiment gagnant de ce 0-0 ? Les Verts, qui n'ont pas pris de but face à une Ligue 1 et ont montré un bloc défensif sérieux ? Nice, qui a conservé l'avantage de recevoir au retour ? Ou personne ?

La statistique la plus éloquente de la soirée sera au cœur du débat : zéro tir cadré de chaque côté sur l'ensemble du match. Comment l'expliquer ? La peur de se découvrir et de se prendre un but en contre ? Un problème de préparation aux coups de pied arrêtés ? La pression de l'enjeu qui a tétanisé les deux équipes au moment de franchir le dernier geste ?

La décision arbitrale de M. Bastien sur l'action Gadegbeku sera aussi passée au crible. Annuler un coup franc après intervention de la VAR pour ordonner une balle à terre rendue à Nice : y avait-il penalty ? La décision était-elle justifiée réglementairement ? Montanier a joué la diplomatie, le plateau aura peut-être moins de retenue.

Les tops et flops individuels

Trois joueurs se détachent pour une analyse approfondie. Maxime Bernauer d'abord, auteur d'un deuxième gros match consécutif après sa performance face à Rodez. Est-ce son meilleur match sous le maillot vert ? Un retour en forme au meilleur des moments qui mérite d'être souligné.

Luan Gadegbeku ensuite. L'éclosion d'un futur grand ou un match de patron qui doit rester dans son contexte ? Sa montée en puissance en fin de saison est réelle, mais le plateau va débattre pour savoir si ce soir à Nice peut confirmer une trajectoire ou si l'emballement est prématuré.

Enfin Ferreira, entré en jeu et auteur d'une prestation intéressante sur le côté droit. Montanier lui-même l'a cité comme exemple de ce que l'ASSE doit faire plus souvent : attaquer la surface, multiplier les appels. Est-ce une option à intégrer dans le onze de départ vendredi ?

Projection barrage retour : préparer Nice

La seconde partie de l'émission se tourne vers vendredi. Le huis clos à l'Allianz Riviera est-il vraiment un désavantage pour Nice, sachant que le rapport entre le club et ses supporters est au plus bas cette saison ? Y a-t-il des enseignements à tirer du match de Coupe de France disputé là-bas à huis clos, où les Verts s'étaient inclinés 2-1 ?

Le retour d'Elye Wahi, suspendu ce soir, sera l'un des sujets centraux. L'attaquant ivoirien est la principale menace offensive niçoise. Comment le neutraliser ? Quelle organisation défensive pour le contenir ?

La dimension physique sera aussi au programme. Nice enchaîne son troisième match en huit jours. Les Verts, eux, disputent seulement leur deuxième depuis le play-off contre Rodez. Peut-on miser sur cet avantage en fin de match ?

Et la grande question de la composition. Ferreira titulaire ? Moueffek ? Duffus ? Montanier va-t-il apporter de la fraîcheur ou faire confiance au même groupe qui a tenu le 0-0 ce soir ? Le plateau aura ses idées.

Le Sainté Night Club c'est ce soir. Et vendredi, les Verts y croient.

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !

Rdv sur la chaîne Youtube de l'émission