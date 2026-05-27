Luan Gadegbeku a marqué des points. Titulaire lors du barrage aller entre l’ASSE et Nice (0-0), le jeune milieu stéphanois a livré une prestation pleine de personnalité. Dans un match fermé et intense, le joueur formé au club a incarné les valeurs chères au Peuple Vert : générosité, engagement et dépassement de soi.

Dans une rencontre pauvre en occasions, les défenses et les milieux de terrain ont pris le dessus. L’ASSE et Nice se sont neutralisés au terme d’un combat tactique où chaque duel avait son importance. Dans ce contexte, Luan Gadegbeku n’a pas tremblé.

Aligné d’entrée par Philippe Montanier, l’international français U19 a répondu présent. Plus juste techniquement que lors de sa sortie face à Rodez, le milieu de la génération 2007 a affiché beaucoup de maturité dans son jeu. Disponible, agressif dans le bon sens du terme et toujours prêt à faire les efforts, il a été l’un des Stéphanois les plus en vue.

Ses statistiques traduisent parfaitement sa prestation : 79 minutes disputées avant de céder sa place à Florian Tardieu, 37 passes réussies sur 39, 2 passes clés et 3 ballons récupérés selon Sofascore. Des chiffres solides pour un joueur qui découvrait un rendez-vous aussi tendu dans un Geoffroy-Guichard bouillant.

Gadegbeku symbolise l’ADN des Verts

Ce qui a marqué les supporters stéphanois, au-delà des statistiques, c’est l’attitude du jeune milieu. Gadegbeku a joué sans tricher. Il a couru, compensé, harcelé et tenté d’apporter de la verticalité dans un match verrouillé.

Lorsque le Chaudron lui a offert une ovation au moment de quitter la pelouse, le message était clair. Geoffroy-Guichard aime ce type de profil. Des joueurs qui mouillent le maillot et donnent tout pour le blason.

Cette prestation confirme aussi le travail effectué par le centre de formation stéphanois. Voir des jeunes comme Gadegbeku, mais aussi Pedro, répondre présent dans un barrage pour la montée en Ligue 1 n’est pas anodin. Cela rappelle que l’identité de l’ASSE passe encore par son académie et sa capacité à faire émerger des joueurs capables d’assumer la pression du haut niveau.

L’ASSE devra finir le travail à Nice

Le plus dur reste désormais à faire pour les Verts. Après ce 0-0 à Geoffroy-Guichard, tout se jouera vendredi lors du match retour à Nice. Dans une confrontation aussi serrée, l’état d’esprit affiché au match aller pourrait devenir une arme essentielle.

Et dans ce contexte, Luan Gadegbeku pourrait encore avoir un rôle à jouer. Le jeune Stéphanois a gagné la confiance du public. Il semble aussi avoir gagné du crédit dans la rotation de Philippe Montanier.

L’ASSE devra aller chercher sa place en Ligue 1 avec ses valeurs. Et voir des joueurs issus du centre de formation porter cette ambition donne forcément une saveur particulière à cette fin de saison.