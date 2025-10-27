Dans ce 195e épisode de Sainté Night Club, l’équipe revient sur la débâcle de l'ASSE à Annecy et se projette vers deux rendez-vous cruciaux face à Pau et au Red Star. Le navire stéphanois prend l’eau… Horneland est-il encore le capitaine qu’il faut ?

Les mots ne manquent pas pour qualifier la performance des Verts à Annecy : scandaleuse, honteuse, irresponsable… À dix contre onze après seulement dix minutes de jeu (expulsion de Miladinovic), l’ASSE a coulé corps et âme, subissant sa première défaite à l’extérieur.

Débrief d’une prestation indigne à Annecy

Paul, Clément, Tim Maymon et Colin au chat décortiqueront ce naufrage, entre une défense dépassée, des cadres absents, des attaquants muets et une équipe qui a semblé abandonner mentalement dès les premiers instants.

Et si certains joueurs avaient déjà la tête ailleurs ? La déclaration sans détour de Larsonneur fera réagir.

Horneland en danger ?

Trois défaites en quatre matchs, dix buts encaissés, une gestion de groupe opaque : le dossier Horneland sera posé sur la table. Le coach norvégien est-il en train de perdre le fil ? Des choix discutables, des changements tardifs, des joueurs mis au placard rappelés en urgence… La confiance s’effrite.

Le Sainté Night Club n’éludera aucune question : Horneland doit-il être remis en cause si les résultats ne suivent pas cette semaine ?

Ligue 2 : L'ASSE chute du podium

Avec sa contre-performance, l’ASSE voit le Red Star et Montpellier prendre le large, tandis que Pau est encore en embuscade. Sainté passe de leader potentiel à onzième équipe de Ligue 2 sur les cinq dernières journées. Le passage à vide actuel oblige-t-il à revoir les objectifs de montée ?

Deux chocs à venir : semaine capitale pour l'ASSE

Les Verts n’ont pas le temps de douter. Deux adversaires directs au menu : Pau (3e) mercredi à domicile, puis le Red Star (2e) samedi à Bauer.

Avec la suspension de Miladinovic et le retour de Bernauer, quelle composition aligner ? Cardona mérite-t-il enfin une titularisation après sa bonne entrée à Annecy ? La réponse ce soir.

Au programme de SNC #195 :

Débrief complet du naufrage à Annecy

Le dossier Horneland : quelles responsabilités ?

Ligue 2 : l’ASSE décroche, faut-il s’inquiéter ?

Avant-matchs : Pau et Red Star, deux tournants pour la saison

Pronos, débats, échanges en live avec la communauté

Sainté Night Club #195 – ce soir, à ne pas manquer sur vos plateformes habituelles.

Source : Peuple-Vert.fr

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !