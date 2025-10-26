Dur d'imaginer l'ASSE fait pire que face à Annecy, hier soir (défaite 4-0). La bande à Eirik Horneland s'est inclinée pour la troisième fois en quatre rencontres. Gautier Larsonneur a livré son analyse après la lourde déroute. Des propos retranscrits par Le Dauphiné Libéré.

L'addition est salée côté stéphanois. Rapidement, la soirée s'annonçait compliquée dans un Stade des Sports refait à neuf. L'ASSE encaissait un premier but avant même la dixième minute de jeu, puis se retrouvait en infériorité numérique au premier quart d'heure. Suite logique en seconde mi-temps. Trois buts encaissés en 30 minutes (67', 71', 91'), score clinique : quatre buts à zéro.

"On reproduit des erreurs qui nous coûtent cher"

Gautier Larsonneur, visiblement marqué par la soirée difficile vécue en Haute-Savoie, a livré une analyse lucide après le naufrage de l'ASSE face à Annecy. "Il y a plusieurs sentiments qui se mélangent, d’abord de la honte", a reconnu le portier stéphanois, impuissant face à une avalanche offensive qu’il n’a pu contenir.

Et le constat est brutal. En encaissant quatre buts contre un adversaire abordable sur le papier, Saint-Étienne confirme ses fragilités. "En prendre quatre à Annecy, même si cette équipe a fait un très bon match, ça ne doit pas arriver. Les individualités ne suffisent pas, on reproduit des erreurs qui nous coûtent cher."

L'ASSE piégée dans sa suffisance ?

Rapidement dépassés, les Verts ont été cueillis à froid dès les premières minutes. À la 6e, Larose ouvrait le score pour Annecy, profitant d’un laxisme défensif flagrant. Le tournant du match arrive peu après : Miladinovic est expulsé, laissant les siens à dix dès la 13e minute. Malgré une réaction timide juste avant la pause avec une belle occasion de Stassin, bien lancé par Davitashvili, l’ASSE n’a jamais réellement semblé pouvoir revenir.

Au retour des vestiaires, Paris et Touré ont corsé l’addition à l’heure de jeu, avant que Rambaud ne vienne conclure la débâcle dans les arrêts de jeu. "On doit faire mieux que ça même s’il y a des faits de jeu avec cette expulsion d’Igor Miladinovic, affirme Gautier Larsonneur. Au bout de trois minutes, ils ont une situation. Au bout de six minutes, il y a 1-0. Dire qu’ils ont eu plus envie que nous, ce serait bien trop facile."