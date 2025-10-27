En affrontant Pau ce mardi, l’ASSE ne choisit pas la voie la plus simple pour tenter de se relancer. Car malgré un revers récent à Dunkerque, les Palois signent un début de saison canon. Pour décrypter cette belle dynamique, Laurent Vignasse, journaliste pour La République des Pyrénées, a répondu à nos questions.

C’est sans doute la belle surprise de ce début de saison. Car au contraire de l’ASSE, les Palois ont conquis leur place dans le top 3 à l’aube de la 12e journée de Ligue 2. Malgré un effectif largement renouvelé, le Pau FC impressionne dans un début de saison inattendu.

Mardi 28 octobre, 20:30

12e journée de Ligue 2

Stade Geoffroy-Guichard

Pau pointe à une solide 3e place en championnat. Comment analyser cette première partie de la saison réussie ?

"Le Pau FC montre depuis le début de saison une belle envie, beaucoup d’intensité dans son jeu, et aussi une bonne qualité technique. C’est une équipe qui, normalement, se procure pas mal d’occasions. Franchement, ils sont assez séduisants.

(...) L’objectif du club, ça reste le maintien. Et là, clairement, ils sont largement au-dessus. Une troisième place, c’est totalement inespéré. Il ne faut pas s’enflammer non plus, parce que cette équipe, elle est aussi capable de tout. On l’a vu avec le match contre le Red Star (ndlr : défaite 3-0)

Ils nous surprennent totalement en ce début de championnat, parce qu’à l’intersaison, il y a eu pas mal de changements, beaucoup de départs, beaucoup d’arrivées. Ils ont vachement rajeuni l’effectif (ndlr : 23 ans d'âge moyen)."

"La grosse recrue, c’est Anthony Briançon."

"La grosse recrue, c’est Anthony Briançon. Son arrivée a clairement rassuré les supporters pallois sur la solidité du projet. Il est vraiment excellent. C’est un vrai cadre, un leader avec du caractère, très bon dans les relances. Avoir un joueur aussi expérimenté que lui pour encadrer tous ces jeunes, ça change tout."

À Grenoble, c’est Cheikh Fall qui, pour une de ses premières apparitions sous le maillot du Pau FC, est parvenu à égaliser. C’est un joueur qu’on avait peu vu jusque-là. Et puis dans les buts, Noah Raveyre. Il a été plutôt intéressant, même si sur les derniers matchs, il est moins décisif. Il reste quand même assez hésitant dans ses sorties. Mais il n’a que 20 ans.

Ce qui fait aussi la réussite de ce début de saison, c’est cette jeunesse, cette fraîcheur, cette forme d’insouciance."

Ce week-end, les Pallois se sont inclinés par trois buts d'écart face à Dunkerque. Un incident mineur plutôt qu’un signal d’alarme ?

"Le Pau FC a été totalement dominé. Dans tous les compartiments du jeu. Une équipe de Dunkerque surprenante, qui était en galère en début de championnat, mais là ils ont été très, très forts. Le petit Bardelli, notamment, a été génial. Pau a été complètement léthargique, perturbé tactiquement par le ou 3-4-3 de Dunkerque. Ils ont été asphyxiés par le pressing. Pourtant, ils ont eu 15 frappes… mais aucune cadrée.

Faut dire aussi que Pau était privé de ses tauliers. Jean Ruiz, leur capitaine, était absent. Steeve Beusnard aussi. Briançon également.

"Il fallait bien qu’ils se prennent un mur à un moment."

Pas de quoi s’alarmer non plus. C’est un accident, pour l’instant. Ils restaient sur cinq matchs sans défaite. Ce qui interpelle, c’est plus l’ampleur du score. Mais avec un groupe aussi jeune, ça peut arriver. Il fallait bien qu’ils se prennent un mur à un moment."

Ce mardi, le PFC affronte l’ASSE. Les Palois sauront-ils surfer sur la mauvaise dynamique Stéphanoise en Ligue 2?

"On aura deux équipes un peu malades. Sur la dynamique actuelle, Pau peut surfer sur le doute stéphanois. L’ASSE va vouloir faire le jeu, prendre le contrôle du ballon à Geoffroy-Guichard. Et Pau, eux, ils peuvent être très bons en contre. Ils l’avaient été, notamment à Rodez, lors de leur victoire.

La vitesse des ailiers (ndlr : Versini, Dong, Messi, Sissoko) peut faire mal sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Mais il faudra mettre beaucoup plus d’impact que ce qu’on a vu vendredi. Beaucoup plus d’intensité, gagner les duels, face à une équipe stéphanoise en plein doute."