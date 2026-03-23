À six journées de la fin de la Ligue 2 et après sa belle victoire contre Annecy (4-0), l’ASSE impressionne. Les Verts affichent des probabilités très élevées de montée directe selon les calculs du chercheur Fabien Torre. Une dynamique qui confirme le renouveau stéphanois sous Philippe Montanier.

L’AS Saint-Étienne n’a jamais semblé aussi proche de retrouver la Ligue 1. À six journées du terme du championnat, les projections sont sans appel. Grâce à une série exceptionnelle de 19 points pris sur les 21 derniers possibles depuis l'arrivée de Philippe Montanier, les Verts se positionnent idéalement dans la course à la montée. Une dynamique portée par un collectif retrouvé et un entraîneur qui a su relancer la machine : Philippe Montanier.

Selon les calculs de Fabien Torre, maître de conférences en informatique à l’Université Lille 3, l’ASSE dispose aujourd’hui de 74% de chances de terminer dans le top 2, synonyme de montée directe. Un chiffre fort, qui confirme la solidité actuelle du club ligérien. Mieux encore, les Verts ont 93% de chances de finir sur le podium et 98% d’intégrer le top 4. Autant dire que la place dans le top 5 semble quasiment acquise.

ASSE : le titre encore possible mais incertain

Si les probabilités de montée sont élevées, celles concernant le titre de champion restent plus mesurées. Avec 28% de chances de finir premiers, les Verts restent dans la course, mais ne sont pas favoris. La concurrence est rude en haut de tableau, et chaque faux pas pourrait coûter cher.

Toutefois, au regard de la dynamique actuelle, Saint-Étienne peut croire en ses chances. L’équipe affiche une régularité impressionnante et semble avoir trouvé son rythme de croisière au meilleur moment de la saison. L’aspect mental, souvent déterminant dans ce sprint final, pourrait faire la différence.

Le match contre l'ESTAC à Geoffroy Guichard du 25 avril prochain jouera un rôle important dans cette course au titre.

Un calendrier abordable pour rêver grand

Le calendrier des six dernières journées laisse entrevoir de belles opportunités. Les Verts affronteront successivement Nancy à l’extérieur, Dunkerque à domicile, Bastia en déplacement, Troyes à Geoffroy-Guichard, Rodez à l’extérieur et enfin Amiens à domicile.

Sur le papier, l’ASSE a les armes pour enchaîner. Mais attention à l’excès de confiance. Chaque adversaire jouera sa saison, que ce soit pour le maintien ou une place d’honneur. Dans ce contexte, la régularité sera la clé. Aussi, la rencontre contre l'ASSE reste un match de gala pour toutes les équipes de ce championnat qui rêvent de faire tomber ce monument du football français.

Sauf énorme retournement de situation, les Verts sont quasiment assurés de jouer la montée jusqu’au bout. Et avec une probabilité de 74% de montée directe, l’ASSE tient plus que jamais son retour en Ligue 1. À Julien Le Cardinal et ses coéquipiers de terminer le travail désormais.