Visé par une enquête pour harcèlement et outrages sexistes, Roland Romeyer a réagit publiquement. L’ancien président de l’ASSE dénonce des accusations révélées un an après son départ et clame son innocence.

Mercredi soir, c’est avec stupéfaction que Roland Romeyer a découvert dans la presse qu’il était la cible d’une enquête pénale pour des faits présumés de harcèlement et outrages sexistes, aggravés par un lien hiérarchique ou la minorité des victimes. Deux plaintes ont été déposées par des employées du club. Contacté par Le Progrès, l’ex-dirigeant s’est dit profondément étonné : « Je suis très surpris d’apprendre que je fais l’objet de deux plaintes. Personne ne m’a informé, ni interrogé. Je tombe des nues. »

Cette enquête, selon les informations du quotidien régional, aurait été ouverte dès le mois de juin. Mais Romeyer affirme n’avoir été mis au courant qu’au moment de la publication de l’article, soit près de trois mois plus tard.

Roland Romeyer : une défense offensive

Dans un communiqué écrit depuis son domicile en Haute-Loire, Roland Romeyer adopte désormais un ton plus offensif. Il rappelle ses 60 années d’activité entrepreneuriale et ses 32 années passées au sein de l’AS Saint-Étienne, dont 20 en tant que président. « Je n’ai jamais fait l’objet de la moindre accusation de ce type », insiste-t-il.

L’ancien patron des Verts voit dans ce timing un acharnement post-départ : « Il a donc fallu attendre mon départ de l’ASSE pour me voir subitement reprocher, sur la place publique, un comportement prétendument répréhensible. »

Une retraite troublée pour une figure emblématique de l’ASSE

Alors qu’il venait de célébrer ses 80 ans, Roland Romeyer aspirait à une « retraite paisible ». Il affirme attendre avec sérénité de pouvoir s’expliquer devant le procureur de la République, espérant ainsi découvrir le contenu des accusations portées à son encontre. « Je répondrai, lorsque j’y serai invité, ce qui me permettra au moins de connaître les accusations dont je suis la cible. »

Selon Le Progrès, un audit interne a été mené au sein du club et plusieurs témoignages anonymes ont été recueillis par les forces de l’ordre. Les faits en question remonteraient à une période antérieure à la vente du club aux Canadiens de Kilmer Sports, survenue à l’été 2023. En attendant, ce dernier entend bien se défendre avec fermeté.

Source : Le Progrès