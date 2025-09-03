Ancien président de l’ASSE, Roland Romeyer fait l’objet de deux plaintes pour harcèlement et outrages sexistes. Une enquête a été ouverte, fragilisant l’image de l’ex-dirigeant des Verts.

Roland Romeyer a marqué de son empreinte plus de deux décennies de gouvernance à l’ASSE. Arrivé en 2004 pour sauver un club exsangue après le scandale des faux passeports, il a bâti un projet solide mêlant rigueur économique et passion pour les Verts. Sous son ère, l’ASSE a remporté une Coupe de la Ligue, une Gambardella et disputé 56 matches européens. Homme du terroir et ardent défenseur de la culture verte, il a incarné une certaine idée de l’ASSE, jusqu’à son départ en juin 2024, lors de la vente du club au groupe canadien Kilmer Sports.

Une enquête judiciaire ouverte à Saint-Étienne

Mais l’ancien président se retrouve désormais dans la tourmente. Comme l’a révélé Le Progrès, deux employées de l’ASSE ont porté plainte contre Roland Romeyer pour harcèlement et outrages sexistes, aggravés par le lien hiérarchique. Selon le parquet de Saint-Étienne, une enquête a été ouverte fin juin 2025 et confiée aux services de police. Des témoignages anonymes sont venus compléter les plaintes, renforçant le caractère sensible du dossier. L’affaire intervient alors que le club avait déjà lancé un audit interne, durant lequel toutes les salariées ont été entendues.

Romeyer se dit surpris

Si l’ASSE condamne « toute forme de violence et de comportement inapproprié », le club se refuse à tout autre commentaire, laissant la justice faire son travail. De son côté, Roland Romeyer a réagi en se disant « tombé des nues », affirmant n’avoir ni été prévenu ni entendu par les enquêteurs. Plusieurs anciens collaborateurs évoquent néanmoins des comportements déplacés de l’ex-dirigeant, que ce soit lors de l’inauguration du musée des Verts ou vis-à-vis de journalistes.

L’affaire, encore à ses débuts, pourrait ternir l’héritage d’un homme qui a profondément marqué l’histoire des Verts. À ce stade, rappelons que Roland Romeyer demeure présumé innocent.