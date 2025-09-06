Le mercato ASSE s’est clos lundi soir avec une certitude : il ne devrait plus y avoir de mouvement du côté du Forez. Benjamin Bouchouari, vendu pour 4 millions d’euros, restera comme le dernier transfert du marché estival. Désormais, les Verts doivent avancer avec leurs forces vives, entre cadres confirmés et jeunes talents à polir.

L’ASSE a parfaitement su gérer le cas Benjamin Bouchouari. Le milieu marocain, arrivé en 2022, était entré dans sa dernière année de contrat. Plutôt que de courir le risque de le voir partir libre en juin prochain, les dirigeants stéphanois ont choisi de capitaliser immédiatement. Résultat : une vente à hauteur de 4 millions d’euros, qui représente une excellente opération financière pour un joueur apprécié mais non indiscutable.

Ce transfert marque la fin d’un mercato estival plutôt agité dans le Forez. Contrairement à d’autres écuries de Ligue 2, les Verts n’ont pas succombé à l’agitation des derniers jours. Restent bien quelques marchés encore ouverts (Arabie saoudite, Turquie…), mais l’ASSE a verrouillé son effectif. Il ne reste que l'incertitude Batubinsika...

Mercato ASSE : un milieu de terrain sous tension

Si l’attaque et la défense paraissent fournies, le milieu de terrain concentre aujourd’hui les principales interrogations. Trois joueurs confirmés occupent le cœur du jeu : Aimen Moueffek, très en jambes en ce début de saison mais fragile, Florian Tardieu, précieux par son expérience, et Mahmoud Jaber, arrivé cet été et déjà considéré comme une pièce maîtresse.

Mais derrière eux, la situation reste fragile. Le cas Pierre Ekwah est emblématique. En conflit ouvert avec le club, l’ancien joueur de Sunderland n’offre aucune garantie sportive. Impossible pour le staff de savoir si l’ASSE pourra compter sur lui cette saison. Une incertitude qui pèse lourd dans la préparation.

Dès lors, la responsabilité de la profondeur de banc incombera à trois jeunes éléments : Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali et Igor Miladinovic. Inexpérimentés, ils n’en sont pas moins déterminés à saisir leur chance. Leur intégration progressive sera l’un des défis majeurs pour Eirik Horneland et son staff, qui devront trouver le juste équilibre entre exigence et accompagnement.

Mercato ASSE : pas de joker, cap sur Clermont

Face à ce constat, certains supporters espéraient l’arrivée d’un joker médical ou administratif. Une rumeur a même circulé concernant Bardeli, mais la piste semble aujourd’hui totalement refroidie. Le club ne souhaite pas se précipiter. La direction s’accorde jusqu’au mercato hivernal pour envisager une correction de trajectoire.

En attendant, le message est clair : faire confiance aux forces en présence. Les dirigeants misent sur la stabilité du groupe et la montée en puissance des jeunes. Une stratégie risquée ? Peut-être. Mais elle correspond à la philosophie actuelle du club : redonner une identité forte à l’ASSE, bâtie autour de joueurs formés ou développés à la maison.

Le premier test grandeur nature interviendra dès samedi avec la réception de Clermont. Un match important, non seulement pour engranger des points précieux, mais aussi pour jauger la capacité du milieu stéphanois à tenir sur la durée. Entre l’expérience de Moueffek et Tardieu et l’enthousiasme des jeunes pousses, c’est tout un équilibre collectif qui devra s’inventer au fil des semaines.

Priorité à janvier

La direction stéphanoise l’assume : si ajustements il doit y avoir, ne devrait pas intervenir avant janvier. Le marché hivernal constituera alors une véritable fenêtre d’opportunité pour renforcer l’entrejeu, en fonction des performances et de l’évolution des blessures.

En attendant, le staff a un double objectif : garder tout le monde mobilisé et créer une dynamique collective. Miser sur la jeunesse, c’est accepter une part de risque, mais aussi s’offrir la possibilité de révéler de nouveaux visages qui pourraient s’imposer durablement dans l’effectif.

Si certains supporters restent prudents, d’autres voient dans ce choix une occasion unique de renouer avec l’ADN du club : la formation, l’audace et la confiance accordée aux jeunes. Un pari assumé, qui pourrait bien façonner l’avenir du club dans les mois à venir.

Le mercato ASSE a donc livré son verdict : Bouchouari est parti, aucun joker n’arrivera à court terme en tout cas, et l’équipe se prépare à vivre la première partie de saison avec un milieu réduit mais prometteur. Entre cadres solides et jeunes talents, les Verts n’auront pas droit à l’erreur. La réception de Clermont marquera un premier révélateur, avant d’aborder une série de matchs cruciaux (Reims, Amiens, Montpellier et Guingamp).

Le rendez-vous est pris : les Verts savent désormais qu’ils devront se battre avec leurs armes actuelles, en attendant janvier.