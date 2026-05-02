Ce samedi soir, l’ASSE se déplaçait sur la pelouse de Rodez dans le cadre de la 33e journée de Ligue 2. Un rendez-vous décisif pour les Verts, engagés dans une lutte pour remonter à la seconde place. Après la défaite concédée face à Troyes (0-3) la semaine précédente, les Stéphanois devaient réagir immédiatement pour rester dans la course. À l’issue de la rencontre, perdue par les Verts 2 buts à 1, , plusieurs joueurs se sont présentés au micro de beIN Sports pour livrer leurs premières impressions et revenir à chaud sur les moments clés du match.

Alexis Trouillet (Rodez) : "On est très contents. On a su faire plaisir aux supporters aujourd’hui. Ce n’était pas un match simple. On connaît Saint-Étienne, c’est un grand club de ce championnat, avec une équipe de qualité. Cette victoire compte pour la suite.

On reste fidèles à nos principes et à nos valeurs. Le groupe vit bien, il avance ensemble. Il faut continuer à enchaîner, match après match, sans se projeter trop loin.

Il reste encore une rencontre difficile à négocier. On sait qu’Annecy est une équipe compliquée à jouer, surtout chez elle. On va rester concentrés et garder la même ligne de conduite jusqu’au bout."

Quentin Braat (Rodez) : "On bénéficie d’une certaine réussite depuis plusieurs semaines. On espère qu’elle va nous accompagner jusqu’au bout de la saison. Pour eux, c’était un match sous pression. De notre côté, on l’a abordé avec plus de liberté, avec du plaisir. Ça s’est vu sur le terrain. On a joué relâchés, sans retenue. Maintenant, il faut enchaîner. Une rencontre importante nous attend samedi prochain. À nous de rester dans cette dynamique."

Cardona (ASSE) : "On ne se facilite pas la tâche"

Irvin Cardona (ASSE) : "C’est vrai qu’en ne gagnant pas ce soir, on ne se facilite pas la tâche. Les supporters sont déçus, et c’est normal. Mais rien n’est terminé. On va se battre jusqu’au bout. S’il faut passer par les play-offs, on le fera. On connaît déjà ce scénario. Quoi qu’il arrive, on ne lâchera pas.

Ce soir, on n’a pas montré le visage attendu, c’est évident. Mais dans cet état d’esprit, il n’est pas question d’abandonner. Il reste des choses à jouer et on va tout donner jusqu’à la fin.

On traverse une période compliquée, c’est un fait. Maintenant, il faut continuer à travailler, rester mobilisés et tout donner, pour nous et pour ceux qui nous soutiennent."