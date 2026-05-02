L’ASSE se déplaçait sur la pelouse de Rodez ce samedi soir dans le cadre de la 33e journée de Ligue 2. Un rendez-vous déterminant pour les Verts, toujours engagés dans la course à la montée, face à une formation ruthénoise difficile à manœuvrer sur sa pelouse. À l’issue de la rencontre, perdue par les Verts 2 buts à 1, Philippe Montanier s'est présenté au micro de beIN Sports afin d’analyser le match et de revenir sur son scénario.

Philippe Montanier (entraîneur de l'ASSE) : "On est dans la continuité de ces dernières semaines. Même si j’ai trouvé qu’on était un peu mieux dans certains aspects, on paie encore chaque erreur au prix fort. Offensivement, à part sur la fin, on n’a pas été assez justes. Et face à une équipe comme Rodez, si on n’est pas performants dans les deux surfaces, ça ne suffit pas.

On travaille ces situations, on les anticipe, mais dès qu’il y a une erreur, elle coûte cher. On l’a déjà vu la semaine dernière. Il faut être plus rigoureux, plus solides, et plus précis techniquement.

Malgré tout, le dernier quart d’heure montre quelque chose. À 2-0, dans une période compliquée, tout pouvait lâcher. Les joueurs ont continué. Il faut s’appuyer là-dessus pour retrouver de l’énergie. Mais on perd encore des joueurs, match après match, et ça complique les choses.

On va devoir réagir sur tous les plans, mentalement bien sûr, mais aussi dans le jeu. On s’est créé des situations, mais ce n’était pas assez tranchant. Il faut retrouver plus d’impact.

Chaque match est difficile à gagner. Et quand on encaisse, ça devient encore plus compliqué. La montée reste possible, mais elle ne dépend plus uniquement de nous. Ça ne change pas notre approche : il faudra gagner le dernier match à domicile et espérer un scénario favorable.

Je comprends la colère des supporters. On reste sur plusieurs défaites. Mais je tiens à être clair : les joueurs n’ont pas triché. Ils n’ont pas été au niveau, oui, mais ils n’ont pas triché. C’est une différence importante. Ce groupe donne ce qu’il peut, même dans la difficulté.

On traverse une période compliquée, avec beaucoup d’absents. Et ça continue, puisque Boakye sera suspendu et Kevin Pedro est touché. On espère récupérer du monde, mais on avance avec ceux qui sont là. Dans ces moments-là, il faut être solides et ne rien lâcher."