À quelques minutes du coup d’envoi de la 8ᵉ journée de Ligue 2 BKT, les Verts, actuels leaders du championnat, s’apprêtent à affronter l’En Avant de Guingamp. En déplacement à Geoffroy-Guichard, l’EAG, actuellement 8ᵉ, se présente pour un duel des extrêmes.

En effet, l’EAG, pire défense du championnat avec 15 buts encaissés, vient défier à Geoffroy-Guichard l’AS Saint-Étienne, meilleure attaque avec 15 réalisations. Au micro de BeIN Sports, Sylvain Ripoll s’est exprimé sur la rencontre depuis les vestiaires du Stade Geoffroy-Guichard.

Des Espoirs à Guingamp : Ripoll prêt pour Saint-Étienne

Sylvain Ripoll, ancien entraîneur des Espoirs, poursuit son aventure à l’En Avant Guingamp. Avant d’affronter l’ASSE, il revient sur son parcours et livre ses impressions d’avant-match. Ancien défenseur passé par le FC Lorient, Sylvain Ripoll a lancé sa carrière d’entraîneur chez les Merlus.

En 2014, il prend les commandes de l’équipe première en Ligue 1. Trois ans plus tard, la Fédération Française de Football lui confie la sélection Espoirs.

Avec les Bleuets, il participe à deux Championnats d’Europe (2019 et 2021) et mène son équipe aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Reconnu pour son calme et sa méthodologie, Ripoll s’est toujours attaché à faire progresser ses joueurs dans un cadre collectif solide.

Ripoll et sa philosophie à Guingamp

Aujourd’hui à l’En Avant Guingamp, le technicien breton reste fidèle à sa ligne de conduite. Rigueur, sérénité et confiance dans le jeu. Dans le vestiaire, il confie privilégier la tranquillité avant les matchs :

« Je reste souvent calme, entre famille et instants de repos. Quand les joueurs reviennent, c’est surtout une question de ressenti de dernière minute, mais rarement un message particulier. »

« Sainté, c’est un mastodonte »

Avant le coup d’envoi face à Saint-Étienne, Ripoll n’a pas caché son respect pour les Verts.

« Ce soir, j’espère que mes joueurs seront libérés et concentrés. C’est un match formidable à jouer. Mais pour qu’il le soit, il faudra oser sortir le ballon depuis l’arrière quand c’est possible, et piquer fort quand l’occasion se présentera. Sainté, c’est un mastodonte. »

L'adjoint de Sylvain Ripoll - Benjamin Genton - à quelques secondes du coup d'envoi est au micro de BeIN Sports et confie que jouer dans ce stade est magnifique.

Le match débute à 20h30. Les Stéphanois visent un troisième succès consécutif en une semaine, qui leur permettrait de consolider leur place de leader du championnat.