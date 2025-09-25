Invaincue après 7 journées, l’ASSE s’est installée en tête de la Ligue 2 depuis mi-août dernier. Les Stéphanois restent sur 3 victoires de suite et sont en pleine confiance. Les hommes d’Eirik Horneland assument leur statut de favori à la montée dans l’élite avant de recevoir Guingamp ce samedi soir. Un match qui promet du spectacle au vu de la dynamique des 2 équipes ?

Après un succès obtenu dans son antre face à Reims, Eirik Horneland n’a pas fait tourner son effectif lors du voyage à Amiens. Le coach stéphanois n’a fait que 2 changements dans son onze de départ par rapport à sa victoire face aux champenois. Au cours de la rencontre, le norvégien à effectué seulement 2 remplacements et assume sa volonté de toujours mettre la meilleure équipe possible. Les Verts sont allés chercher un succès précieux en Picardie grâce à son goléador belge, Lucas Stassin. Le numéro 9 des Verts à inscrit son 15ème but avec le club étoilé en 2025.

La pire défense de Ligue 2 se présente dans le Chaudron

Après 7 journées de championnat, l’En Avant arrive dans le Chaudron avec l’étiquette de la pire défense de la division. Les hommes de Sylvain Ripoll ont encaissé 15 buts en 7 matchs, soit une moyenne de plus de 2 buts concédés par rencontre. Présenté comme une équipe amenée à jouer les premiers rôles, Guingamp a démarré son championnat par un nul 3-3 face au Mans avant de perdre 1-0 à Reims puis 4-0 à domicile face au Red Star. Si les Bretons s’étaient remis dans le sens de la marche avec 2 succès à Bastia (1-3) puis face à Montpellier (1-0), ils ont à nouveau lourdement chuté à Troyes (5-2) le week-end dernier.

Avec 2 lourdes défaites face au Red Star et à Troyes, les Guingampais n’ont pas montré une grande solidité défensive en ce début de saison. Dans un championnat qui se montre très homogène, l’EAG devra rapidement corriger cela s’ils souhaitent figurer dans cette Ligue 2 où la différence de buts pourrait sérieusement avoir de l’importance en fin de saison. Si les bretons ont gagné face à Dunkerque cette semaine, ils restent de loin la pire défense du championnat avant de venir jouer à Saint-Etienne ce samedi.

L’ASSE prête à emplier les buts face à Guingamp ?

A l’inverse, l’ASSE est en grande forme sur le plan offensif. Les Stéphanois ont inscrit 15 buts dans ce début de saison et possèdent une attaque de feu portée notamment par Lucas Stassin, co-meilleur buteur de Ligue 2 avec 4 buts et Augustine Boakye, meilleur passeur du championnat avec 5 passes décisives. Les hommes d’Eirik Horneland auront à cœur de régaler le Chaudron pour clôturer en beauté une semaine à 3 matchs par un 9/9 et consolider leur place de leaders.

Ce “choc des extrêmes” est l’occasion pour l’attaque stéphanoise de confirmer qu’elle est d’un autre niveau que celui de la Ligue 2. Les Verts demeurent comme la seule équipe invaincue en Ligue 2 cette saison et veulent conserver ce statut le plus longtemps possible.