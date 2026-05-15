Victoire 5-0, faible adversité, mais des statistiques qui laissent perplexe. Au fil de ce Sainté Night Club n°221, les chroniqueurs sont revenus sur le plein de confiance potentiel des Stéphanois, mais également sur plusieurs signaux qui interrogent à l’aube des playoffs et d’éventuels barrages.

Dernier de Ligue 2, condamné depuis le week-end dernier, l’Amiens SC n’avait plus rien à jouer au moment de se rendre à Geoffroy-Guichard ce samedi. Après une saison cauchemardesque, les hommes d’Alain Pochat terminent l’exercice avec seulement 24 points et 64 buts encaissés. À Geoffroy-Guichard, ils pouvaient néanmoins s’offrir une dernière sortie avant de rejoindre le National. Une sortie qui s’est finalement conclue par une lourde défaite 5-0.

Côté stéphanois, condamnés à passer par les playoffs en cas de résultat favorable du Mans, la rencontre se jouait finalement sur deux terrains. Depuis le banc de touche comme dans les tribunes, les regards étaient tournés vers la Corse pour suivre l’évolution du score entre Bastia et Le Mans.

Pour autant, les chroniqueurs, eux-mêmes piégés quelques instants par l’emballement général autour d’une rumeur sur le score à Bastia, n’ont pas laissé passer certains signaux préoccupants aperçus durant la rencontre.

Une domination au score, mais des statistiques qui interrogent

Habitués à monopoliser le ballon sous Horneland, parfois même à outrance, les Verts de Philippe Montanier semblaient pourtant évoluer avec une approche moins dogmatique. Malgré cela, les statistiques de possession tendaient habituellement vers un certain équilibre. Or, ce samedi soir, Amiens, dont le collectif aura été largement défaillant cette saison, a terminé la rencontre avec 62 % de possession de balle.

Un chiffre anormalement élevé à Geoffroy-Guichard pour un adversaire qui, au fond, n’avait plus rien à jouer.

Alors, révolution tactique du côté de Philippe Montanier ? Une volonté assumée de laisser le ballon à l’adversaire pour mieux piquer en transition rapide ? Au regard des cinq buts inscrits et de leur typologie, cette hypothèse pourrait effectivement sembler cohérente.

Le SNC peu rassuré avant les playoffs

D’autres hypothèses ont également été avancées pour expliquer cette statistique inhabituelle de seulement 38 % de possession de balle en faveur des Verts.

S’agissait-il d’un simple choix de gestion de la part du staff afin de préserver les organismes à l’approche des playoffs et d’éventuels barrages ?

Ou bien cette perte de maîtrise traduit-elle certaines limites tactiques, accentuées par les nombreuses absences au milieu de terrain ainsi que par les ajustements imposés par les blessures ?

Autant d’interrogations qui ont animé les chroniqueurs du SNC, tout comme le chat, durant une bonne partie de l’émission.

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