Après la qualification de Rodez contre le Red Star (3-2), le président ruthénois Pierre-Olivier Murat n’a pas caché ses ambitions avant le play-off face à l’ASSE dans des propos rapportés par la Dépêche du Midi Aveyron. Le dirigeant du RAF croit pleinement aux chances de son équipe malgré le déplacement à Geoffroy-Guichard vendredi soir.

Pierre-Olivier Murat savoure la dynamique actuelle de Rodez. Après la victoire obtenue au Red Star, le président ruthénois a d’abord insisté sur l’incroyable série traversée par son équipe. "Avant le match, on disait que pour progresser, il fallait avoir plus de rêves que de souvenirs. Ce qui est incroyable, c’est cette série. On est sur 21 matches sans défaite et on espère que ça va continuer." Le patron du RAF a également souligné la portée de cette qualification obtenue loin de l’Aveyron. "C’est encore plus fort de s’être qualifiés à l’extérieur." Deux ans après le précédent play-off remporté à Paul-Lignon avant une élimination à Geoffroy-Guichard, Rodez aborde cette nouvelle confrontation avec davantage de sérénité selon lui. "Aujourd’hui, tout se joue sur le plan mental."

Rodez n’a "aucune pression" avant Geoffroy-Guichard

Malgré l’avantage physique de l’ASSE, qui dispose de plusieurs jours de récupération supplémentaires, Pierre-Olivier Murat refuse de s’inquiéter. "Les joueurs sont prêts physiquement. On va récupérer et jouer tous les trois jours comme tout le monde." Le président ruthénois estime même que la jeunesse de son effectif peut devenir un atout dans ce contexte. "Cette saison, si on enlève Quentin Braat et Alexis Trouillet, on n’a quasiment que des joueurs entre 20 et 23 ans. À cet âge-là, on récupère plus vite." Murat insiste aussi sur la confiance accumulée par Rodez depuis plusieurs mois. "Quand on est sur 21 matches sans défaite, ce n’est pas un hasard. On a été menés deux fois contre le Red Star mais on ne s’est pas affolés." Avant d’ajouter : "On n’a aucune pression. C’est une grosse force."

"Un Aveyronnais qui n’y croit pas reste à la maison"

Pierre-Olivier Murat assume totalement les ambitions du RAF avant le déplacement à Geoffroy-Guichard. Le président ruthénois affiche même une forme d’insouciance au moment d’évoquer la possibilité d’une montée en Ligue 1. "La machine est bien huilée." Interrogé sur les chances de son club face à l’ASSE, il répond avec humour mais aussi beaucoup de conviction. "Un Aveyronnais qui n’y croit pas, il reste à la maison. Si on n’y croit pas, on va manger un aligot-saucisse au Bowling du Rouergue, on plie les bagages et on part en vacances !" Murat refuse également de considérer ce play-off comme l’étape la plus difficile du parcours ruthénois. "Peut-être que le match le plus dur, c’était ce soir ou peut-être celui d’Annecy." Une manière de rappeler que Rodez avance sans complexe avant de retrouver une ASSE prévenue.