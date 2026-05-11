11 points laissés en route sur des matchs maîtrisés. Puis trois défaites de suite dans le sprint final. L'addition est lourde. Elle explique pourquoi l'ASSE joue les play-offs vendredi plutôt que de savourer une montée directe.

ASSE : Ces points abandonnés qui ont tout changé

L'histoire de la saison stéphanoise pourrait se résumer à une série de rendez-vous manqués. Pas des matchs où l'ASSE a été dominée, bousculée, dépassée. Non. Des matchs où les Verts avaient souvent la main, le ballon, les occasions. Et où ils ont quand même laissé filer des points.

Laval, première journée. L'ASSE renverse la situation après avoir été menée, mais Clavreul égalise à la 87e minute. Deux points envolés face à une équipe qui n'a pris que 9 points à domicile sur toute la saison. Grenoble, deux semaines plus tard. 79% de possession, 20 tirs, Nadé ouvre le score. Yadaly Diaby punit les Verts sur l'une des seules occasions grenobloises dans le dernier quart d'heure. Encore deux points perdus à Geoffroy-Guichard. La saison des regrets était parfaitement lancée. On n'imaginait pas à quel point.

Face à Bastia, lanterne rouge de Ligue 2, le scénario tourne au cauchemar. L'ASSE encaisse deux buts contre la pire attaque du championnat. Tardieu a la balle de match à la 87e minute, penalty manqué. Nul. À Nancy, Davitashvili rate un penalty en première période, il faudra attendre la 97e minute pour que Stassin arrache l'égalisation. Deux points de plus qui s'envolent.

Le cas Boulogne est à part. Après la défaite à Reims, la direction choisit de se séparer d'Horneland tout en le maintenant pour un ultime match, le temps de préparer l'arrivée de Montanier. Résultat : expulsion de João Ferreira, équipe désorganisée, défaite à domicile. Trois points perdus dans un chaos total, symbolisant les errements d'une direction hésitante au pire moment. Trois points qui pésent lourd aujourd'hui. Trois points qu'on peut attribuer à la Direction de l'ASSE.

Ligue 2 : Le sprint final qui a tout fait basculer

Au total, ce sont 11 points laissés en route sur des matchs largement à portée. Une ardoise déjà lourde. Mais la saison aurait pu se terminer autrement malgré tout. L'effet Montanier avait tout changé : 7 victoires et 2 nuls sur les 9 premières sorties du Forézien. Les Verts croyaient en leur étoile.

Puis vint le sprint final. Les Verts n'avaient plus le droit à l'erreur. Plus de marge. Et des erreurs, ils les ont enchaîné. La faute aux blessures mais pas que. Bastia (0-2), Troyes (0-3), Rodez (1-2). Trois défaites consécutives. Trois matchs où l'ASSE n'a pas su tenir son rang, pas su gagner quand il le fallait. Trois rendez-vous que Le Mans, lui, a su honorer : victoire à Nancy, victoire à Bastia. Ce sont précisément ces matchs-là que Montanier a pointés du doigt après la victoire face à Amiens : "Le Mans a été gagner sur des terrains où on n'a pas pu aller gagner. Ce sont ces matchs qui, à la fin, pèsent le plus."

Une addition trop lourde à porter

11 points abandonnés sur des matchs maîtrisés. Trois défaites de suite quand la Ligue 1 était à portée. L'addition cumulée est celle d'une saison qui méritait mieux, mais qui n'a pas su se montrer à la hauteur des moments clés.

C'est cette réalité-là qui attend les Verts vendredi soir au Chaudron. Les play-offs ne sont pas une sanction injuste. Ils sont la conséquence logique d'une saison trop irrégulière. Il reste un match pour corriger le tir. Et cette fois, il n'y aura pas de 97e minute pour se racheter.

L'ASSE est à sa place après une saison plus que décevante. A elle de batailler, puiqu'elle n'a pas su s'offrir le luxe de s'éviter les barrages.

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Source : Sofascore