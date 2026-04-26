L’ASSE voit sa dynamique freinée après une lourde défaite face à Troyes (0-3). Un revers qui pèse lourd dans la course à la montée à l’issue de la 32e journée de Ligue 2.

La 32e journée de Ligue 2 n’a pas souri aux Verts. Battus sèchement par le leader troyen, les hommes de Philippe Montanier manquent une occasion en or de mettre la pression sur Le Mans. Dans le même temps, plusieurs concurrents directs ont pris des points, resserrant encore un peu plus la lutte pour le podium.

ASSE : une lourde défaite qui fait mal

La claque reçue face à Troyes (0-3) laisse des traces. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Verts n’ont jamais semblé en mesure d’inquiéter le leader.

Ce revers tombe au pire moment. Alors que Le Mans a été accroché par Grenoble (1-1), l’ASSE avait une opportunité en or de revenir à hauteur de la deuxième place. Une occasion manquée qui pourrait coûter cher dans le sprint final.

Derrière, le Red Star continue de pousser après son succès face à Guingamp (3-2). Les Audoniens reviennent à trois longueurs seulement.

Une lutte pour la montée totalement relancée

Cette journée redistribue clairement les cartes. Reims (1-1 contre Nancy) et Rodez (0-0 à Laval) restent au contact, tandis que Montpellier (victoire 2-0 à Amiens) confirme son retour en forme.

Annecy, impressionnant (5-1 contre Pau), s’invite aussi dans la bataille. La dynamique est clairement en leur faveur.

En bas de tableau, rien ne bouge vraiment après les nuls de Clermont contre Bastia (1-1) et de Laval face à Rodez.

Le match Dunkerque – Boulogne, programmé ce lundi, pourrait encore faire évoluer certaines positions, notamment autour de la 10e place.

Le tournant de la saison pour les Verts

Cette défaite pourrait marquer un tournant. L’ASSE passe 3e et voit ses poursuivants se rapprocher dangereusement.

Le constat est simple : les Verts n’ont plus le destin entre leurs mains.

Chaque point comptera désormais double dans une fin de saison sous haute pression. Et après ce coup d’arrêt, la réaction est attendue immédiatement.