La ligue 2 offre son 33e et avant dernier épisode de la saison. Le suspense reste total à tous les étages. Voici les résultats à la mi-temps de cette journée.
Le sprint final de cette ligue 2 promet de nombreux rebondissements. Après 45 minutes de jeu et la moitié du match effectué, le multiplex offre son lot d'enseignements. L'ASSE joue sa place dans les deux premières places pour une accession directe. Laval, Bastia, Nancy et Amiens tentent de survivre et ne pas finir aux deux dernières places. La course aux play-offs est entière également entre Montpellier, Rodez, Reims et Annecy.
Finalement, seuls Pau, Guingamp, Dunkerque et Boulogne n'ont plus de véritables objectifs en cette fin de saison.
Résultats de ligue 2 à la pause
Dunkerque 0-0 Grenoble
Pau 1-0 Nancy
Troyes 2-0 Laval
Guingamp 0-0 Bastia
Amiens 0-1 Red Star
Boulogne 0-1 Annecy
Rodez 1-0 ASSE
Le Mans 1-1 Reims
Montpellier 1-2 Clermont
Classement à la mi-temps
|#
|Équipe
|Score provisoire
|J
|G
|N
|P
|BP:BC
|Diff
|Pts
|1
|Troyes
|2:0
|33
|20
|7
|6
|58:32
|+26
|67
|2
|Le Mans
|1:1
|33
|15
|14
|4
|48:31
|+17
|59
|3
|Saint-Étienne
|0:1
|33
|17
|6
|10
|53:37
|+16
|57
|4
|Red Star
|1:0
|33
|16
|9
|8
|42:35
|+7
|57
|5
|Rodez
|1:0
|33
|14
|13
|6
|42:37
|+5
|55
|6
|Reims
|1:1
|33
|13
|14
|6
|48:32
|+16
|53
|7
|Annecy
|1:0
|33
|15
|7
|11
|47:36
|+11
|52
|8
|Montpellier
|1:2
|33
|14
|8
|11
|40:30
|+10
|50
|9
|Pau FC
|1:0
|33
|13
|9
|11
|45:54
|-9
|48
|10
|Dunkerque
|0:0
|33
|11
|11
|11
|51:41
|+10
|44
|11
|Guingamp
|0:0
|33
|10
|11
|12
|42:47
|-5
|41
|12
|Boulogne
|0:1
|33
|9
|9
|15
|32:46
|-14
|36
|13
|Clermont
|2:1
|33
|8
|10
|15
|37:44
|-7
|34
|14
|Grenoble
|0:0
|33
|6
|16
|11
|31:39
|-8
|34
|15
|Nancy
|0:1
|33
|7
|10
|16
|29:50
|-21
|31
|16
|Laval
|0:2
|33
|5
|14
|14
|28:45
|-17
|29
|17
|Bastia
|0:0
|33
|4
|14
|15
|22:37
|-15
|26
|18
|Amiens
|0:1
|33
|6
|6
|21
|36:58
|-22
|24