La ligue 2 offre son 33e et avant dernier épisode de la saison. Le suspense reste total à tous les étages. Voici les résultats à la mi-temps de cette journée.

Le sprint final de cette ligue 2 promet de nombreux rebondissements. Après 45 minutes de jeu et la moitié du match effectué, le multiplex offre son lot d'enseignements. L'ASSE joue sa place dans les deux premières places pour une accession directe. Laval, Bastia, Nancy et Amiens tentent de survivre et ne pas finir aux deux dernières places. La course aux play-offs est entière également entre Montpellier, Rodez, Reims et Annecy.

Finalement, seuls Pau, Guingamp, Dunkerque et Boulogne n'ont plus de véritables objectifs en cette fin de saison.

Résultats de ligue 2 à la pause

Dunkerque 0-0 Grenoble

Pau 1-0 Nancy

Troyes 2-0 Laval

Guingamp 0-0 Bastia

Amiens 0-1 Red Star

Boulogne 0-1 Annecy

Rodez 1-0 ASSE

Le Mans 1-1 Reims

Montpellier 1-2 Clermont

Classement à la mi-temps