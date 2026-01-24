L’AS Saint-Etienne (ASSE) se déplaçait à Reims lors de la 20ème journée de Ligue 2 ce samedi soir. Après avoir renoué avec le succès le week-end dernier face à Clermont, le Verts souhaitaient enchaîner à l’extérieur face à un concurrent direct. Résumé de la rencontre.

La rencontre entre Reims était cruciale pour la suite de la phase retour de la saison 2025-2026. Les rémois ont chuté de leur seconde place le week-end dernier et pouvaient repasser devant leur adversaire du soir en cas de succès. De son côté, l’ASSE pouvait prendre cinq points d’avance sur les champenois en s’imposant à Delaune.

Une première qui démarre fort

Le début de rencontre est marqué par une montée en intensité progressive. Dès la 2e minute, après un centre repoussé côté gauche de Ben Old, Reims accélère sur un contre rapide mené dans l’axe par Martial Tia. Sorti de sa surface, Gautier Larsonneur accroche le Rémois et écope d’un carton jaune. Une décision clé, l’arbitre estimant sans doute que Tia allait s’excentrer après son dribble, ce qui permet au gardien stéphanois d’éviter une sanction plus lourde.

À la 7e minute, coup dur pour l’AS Saint-Étienne avec la sortie sur blessure de Mahmoud Jaber, touché aux adducteurs. Le milieu israélien est remplacé par Paul Eymard, perturbant l’équilibre de l’équipe. Malgré cela, les Verts se montrent dangereux offensivement. Augustine Boakye se distingue rapidement avec une frappe excentrée du pied gauche, bien repoussée au premier poteau par un Ewen Jaouen attentif (11e). Quelques minutes plus tard, Boakye récidive avec une nouvelle tentative cadrée, encore détournée par le portier rémois.

Juste avant la pause, Boakye est de nouveau lancé en profondeur par Nadir El-Jamali. Résistant au retour de Maxime Busi, il parvient à cadrer sa frappe dans la surface. Malgré l’engagement, les duels et l’intensité, la première période reste pauvre en occasions nettes. Saint-Étienne, porté par Boakye, a toutefois fait douter la défense rémoise avant la mi-temps.

L'ASSE ou Reims qui sortira vainqueur ?

La seconde période bascule rapidement en défaveur de Reims malgré une domination stéphanoise par séquences. À la 55e minute, Martial Tia est expulsé directement après un geste dangereux, un pied haut dans le visage de Nadir El-Jamali venu défendre dans sa propre surface sur un centre de Maxime Busi. Une décision lourde de conséquences pour Reims, réduit à dix. Dans la foulée, Saint-Étienne est également touché par la sortie sur blessure de Chico Lamba, ajoutant un nouveau coup dur à une rencontre déjà très engagée.

Malgré leur infériorité numérique, les Rémois résistent et profitent des imprécisions adverses. À la 63e minute, Reims s’en sort bien après une mauvaise remise en retrait de Thiemoko Diarra sur une passe de Florian Tardieu. Ben Old se procure une énorme occasion en frappant à deux reprises, mais voit sa tentative repoussée d’abord par le gardien rémois, puis par Kotto sur sa ligne.

Saint-Étienne regrette ces occasions manquées lorsque Reims ouvre le score à la 70e minute. Abdoul Koné déborde côté droit, élimine Ben Old d’un petit pont et centre pour Hafiz Ibrahim, qui conclut de près du pied gauche après une défense stéphanoise mal alignée. En fin de match, Hiroki Sekine tente sa chance au premier poteau, mais Gaultier Larsonneur s’interpose. Malgré une dernière pression, l’ASSE s’incline finalement 1-0.