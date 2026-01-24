En déplacement en Champagne, l’AS Saint-Étienne entame la phase retour avec plusieurs confrontations directes. Dans ce duel entre le 3ᵉ et le 5ᵉ de Ligue 2, l’enjeu est simple : marquer des points importants dans la lutte pour le podium. Au micro de beIN Sports, Karel Geraerts.

Vainqueurs à l’aller dans un match spectaculaire (3-2), Stéphanois et Rémois ont connu des trajectoires opposées. Avant de se retrouver aujourd’hui au coude-à-coude au classement. Les Verts avaient démarré fort le championnat, tandis que Reims peinait à enchaîner. Mais la tendance s’est ensuite inversée : Saint-Étienne a perdu en rythme. Pendant que le Stade de Reims a réalisé une impressionnante série, avec près de deux mois sans défaite.

De son côté, Eirik Horneland, qui avait célébré sa première victoire face à Reims, retrouve un adversaire qui lui réussit plutôt bien. Les Verts pourront compter sur un regain de confiance après leur victoire face à Clermont. En face, le Stade de Reims arrive après une défaite dans le derby de Champagne contre Troyes (2-1), pourtant en infériorité numérique dès la 42ᵉ. Pour cette affiche de Ligue 2, on retrouve le dispositif habituel de BeIN Sports. Au micro de Florian Genton, le coach Karel Geraerts se confie

On vise le haut du classement.

Le coach belge du Stade de Reims est apparu très motivé à quelques minutes de la rencontre :

”Il faut se remobiliser après une défaite, avec de l’humilité. On attend une réaction parce qu’on vise le haut du classement. Il ne faut pas perdre deux fois de suite.

C’est un vrai match à jouer contre Saint-Étienne. Il faut rester focus sur l’objectif. C’est un rendez-vous très important. On ne peut pas passer au travers, et ce chaque semaine. Ça devient de plus en plus important.

Beau match, stade plus ou moins plein… j’ai hâte de jouer ce match.”

Aujourd'hui on va pas hésiter

Karel Geraerts en a également profité pour faire un point sur son effectif, et a notamment évoqué le cas de son jeune joueur de 19 ans, Patrick Zabi, qu’il estime en progression :

”Plus personne ne va partir, c’est très clair. J’ai mon groupe, mon noyau. On ne va pas hésiter ni attendre aujourd’hui, on va regarder vers l’avant, même si Saint-Étienne est très fort.

Patrick Zabi ? Oui, il est titulaire ce soir. Il a beaucoup de qualités, il a du talent. Maintenant, c’est à lui de trouver sa stabilité et de le répéter chaque semaine.”

Source : BeIN Sports