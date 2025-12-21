L’AS Saint-Etienne (ASSE) se rendait à Nice lors des 32ᵉ de finale de la Coupe de France ce dimanche après-midi. Face à une équipe de Ligue 1 en pleine crise, les Verts avaient l’opportunité de poursuivre leur parcours dans la compétition ainsi que de bien finir l’année 2025. Résumé de la rencontre.

Les hommes de Franck Haise abordaient la rencontre dans l’espoir de renouer avec le succès pour la première fois depuis le 29 octobre dernier. Les Aiglons restaient sur neuf défaites consécutives toutes compétitions confondues et espéraient finir l’année sur une bonne note face à l’ASSE, évoluant une division en dessous.

Une première cohérente de l'ASSE

Le match entre l’OGC Nice et l’AS Saint-Étienne a offert un premier acte rythmé, intense et riche en occasions. Bousculé dans les premières minutes, le Gym a pourtant frappé le premier. À la 11e minute, Nice exploite parfaitement une transition rapide. Dio décale Clauss, qui trouve Cho sur le côté droit. Le numéro 11 remise intelligemment vers Clauss dans la surface. Le latéral centre en première intention au sol pour Diallo, qui conclut du plat du pied gauche. Une action limpide et efficace pour ouvrir le score (1-0).

Menée, l’ASSE ne se désunit pas. Les Verts prennent progressivement le contrôle du ballon et s’installent dans le camp niçois. À la 31e minute, Boakye se montre dangereux après une belle combinaison avec Tardieu dans l’entrejeu. À 25 mètres, le milieu stéphanois déclenche une frappe puissante du pied gauche, bien repoussée par Dupé, vigilant. Saint-Étienne insiste. À la 40e minute, Eymard récupère un ballon plein axe à 30 mètres. Sa tentative du pied droit manque de puissance et termine dans les gants du gardien niçois.

La domination stéphanoise est finalement récompensée juste avant la pause. À la 43e minute, Stassin s’écroule dans la surface après un contact avec Oppong. L’arbitre désigne le point de penalty. Une minute plus tard, Davitashvili se charge de la sentence. Plein de sang-froid, le numéro 7 prend Dupé à contre-pied et égalise d’un plat du pied droit maîtrisé (1-1).

À la pause, Nice et l’ASSE sont dos à dos. Les Niçois ont brillé en transition et dans l’efficacité. Les Verts, eux, ont affiché de la maîtrise et de la personnalité. Tout reste ouvert pour la seconde période.

Une seconde période frustrante

La seconde période a tenu toutes ses promesses, avec un rythme élevé et beaucoup d’espaces de part et d’autre. Dès la 51e minute, Nice se crée une énorme occasion. Larsonneur prend des risques à la relance et se manque face à Old. Cho intercepte le ballon, entre dans la surface et sert Sanson en retrait. Le numéro 8 frappe du pied droit à bout portant, mais Larsonneur se rattrape brillamment et repousse le danger. Un arrêt décisif dans un match devenu très ouvert, où la prise de risque est maximale.

L’ASSE ne subit pas et répond par de longues phases de domination. À la 68e minute, les Verts passent tout près de prendre l’avantage. Tardieu casse une ligne dans l’axe et trouve Davitashvili entre les lignes. Le numéro 7 se retourne et tente d’enrouler du pied droit. Sa frappe frôle le montant gauche de Dupé. Nice souffre, mais reste clinique. À la 72e minute, Sanson trouve finalement la faille et donne l’avantage au Gym.

Saint-Étienne jette ses dernières forces dans la bataille. À la 88e, Nadé manque une belle opportunité sur coup franc. Puis, à la 90e minute, El Jamali manque la balle de match face au gardien après un superbe service de Boakye. Cruel scénario. Nice s’impose 2-1 et élimine les Verts.