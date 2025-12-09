À une semaine d’un 32ᵉ de finale très attendu entre l’OGC Nice et l’AS Saint-Étienne, l’ambiance sur la Côte d’Azur vire à la farce. Dans une période de crise profonde, des supporters niçois ont décidé de répondre avec humour à la déroute de leur club.

L’OGC Nice vit une descente aux enfers sportive. Sept défaites de rang, un vestiaire en perdition, un stade déserté… et un groupe fracturé. À dix jours de la réception de l’ASSE en Coupe de France, les supporters niçois, lassés, ont choisi une voie inattendue : l’ironie.

Le « cirque OGC Nice » s’invite en ville et sur le web

Le week-end dernier, avant le match face à Angers (0-1), des affiches aux couleurs criardes ont été placardées dans les rues de Nice et autour du centre d'entraînement. On pouvait y lire : « Cirque OGC Nice : le grand retour ! », avec un émoji clown en guise de signature. Un message aussi absurde qu’éloquent, symbole du ras-le-bol des supporters.

Mais ce n’était qu’un début. En réaction à cette nouvelle défaite, des fidèles du Gym ont lancé un site internet satirique baptisé « Cirque OGC Nice ». Derrière cette parodie bien ficelée, se cachent des supporters créatifs, décidés à tourner le marasme du club en dérision.

🚨 Des affiches apparaissent aujourd’hui dans toute la ville. 🤨

De qui ça peut bien venir ? Vu l’ampleur du truc ça ne m’étonnerait pas que la Sud en soit à l’origine. #OGCNice pic.twitter.com/YC8oZzMOag — Axel 🦅 (@SolamenNissa) December 6, 2025

Un faux maillot, une fausse interview

Le site, accessible en ligne, connait un grand succès. Celui-ci permet de (faussement) commander des maillots aux flocages inspirés : Clown Boga, Bill Boquet, ou autre Zavatta. On peut également tirer les cartes en mettant en avant les sept dernières défaites de l'OGC Nice. Ou parier sur une défaite du gym.

Enfin, une fausse interview du président Fabrice Bocquet dans l’After Foot, a été doublée et tournée là-aussi à la parodie.

L’ASSE face à un Nice au bord du gouffre

Si l’OGC Nice rit jaune, l’ASSE, elle, prépare ce 32ᵉ de finale avec ambition. Les Stéphanois auront une carte à jouer face à une équipe en crise, privée de plusieurs titulaires en raison de la CAN (Moffi, Diop, Boudaoui, etc.), et d’un public absent (huis-clos face à l'ASSE).

D’ici là, les Verts devront faire le travail contre Bastia en championnat, mais ce déplacement en Coupe de France à l’Allianz Riviera s’annonce comme un vrai test, dans un climat délétère… voire burlesque. Et si le "cirque OGC Nice" offrait le plus beau numéro de fin d’année aux Verts ?

Source : 20 Minutes