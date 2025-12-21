Bousculée mais jamais résignée, l’ASSE a livré un match plein d’intensité face à l’OGC Nice. Dominatrice par séquences, généreuse dans l’effort et ambitieuse dans le jeu, l’équipe d’Eirik Horneland a longtemps tenu tête au Gym avant de céder dans les dernières minutes. Cruelle élimination pour des Verts qui peuvent nourrir des regrets.

Les premières occasions sont niçoises. Le Gym frappe en premier sur sa première véritable opportunité. À la 11e minute, Nice exploite parfaitement une transition rapide. Dio décale Clauss, qui trouve Cho côté droit. Le numéro 11 remise dans la surface pour Clauss. Le latéral centre en première intention au sol. Diallo surgit et conclut du plat du pied gauche. Une action limpide et clinique. Nice mène 1-0.

Touchés mais pas abattus, les Verts relèvent la tête. Progressivement, ils mettent le pied sur le ballon. Le bloc stéphanois remonte. Le jeu se structure. Saint-Étienne s’installe dans le camp niçois. À la 31e minute, Boakye combine avec Tardieu dans l’axe. Le milieu stéphanois déclenche une frappe puissante du gauche à 25 mètres. L’ASSE insiste encore. À la 40e minute, Eymard tente sa chance plein axe. La frappe manque de puissance, mais la domination est réelle.

Une égalisation logique avant la pause

La récompense arrive juste avant la mi-temps. À la 43e minute, Stassin s’écroule dans la surface après un contact avec Oppong. L’arbitre n’hésite pas et désigne le point de penalty. Davitashvili prend ses responsabilités. Le numéro 7 reste calme. Il prend Dupé à contre-pied et égalise d’un plat du pied droit parfaitement maîtrisé. L’ASSE revient à 1-1 au meilleur moment.

À la pause, le score est logique. Nice a brillé par son efficacité et ses transitions rapides. Saint-Étienne a répondu par la maîtrise, la patience et la personnalité. Le match est ouvert. Tout reste à faire.

Un second acte cruel pour l'ASSE

La seconde période repart sur un rythme très élevé. Les espaces se multiplient. Dès la 51e minute, Nice se procure une énorme occasion. Larsonneur se manque à la relance face à Old. Cho intercepte et sert Sanson en retrait. À bout portant, le Niçois frappe du droit. Larsonneur se rattrape magnifiquement et sauve les siens. Un arrêt décisif dans un match devenu fou.

L’ASSE ne recule pas. Au contraire. Les Verts multiplient les séquences de possession. À la 68e minute, ils frôlent l’avantage. Tardieu perce dans l’axe et trouve Davitashvili entre les lignes. L’ailier se retourne et enroule du pied droit. Le ballon passe tout près du montant gauche de Dupé. Nice souffre.

Mais le Gym reste impitoyable. À la 72e minute, Sanson trouve finalement la faille et donne l’avantage aux Niçois (2-1). Un coup dur. Saint-Étienne jette alors toutes ses forces dans la bataille. À la 88e minute, Nadé manque une belle opportunité sur coup franc. Puis, à la 90e, El Jamali manque la balle de match après un superbe service de Boakye. Le scénario est cruel.