La suspension de Maxime Laporte tombe au plus mauvais moment pour Montpellier. Avant d’affronter l’ASSE le 5 octobre en ligue 2, le MHSC traverse une crise inquiétante et affiche une défense décimée.

Montpellier vit un début d’automne cauchemardesque. Battus 1-3 à domicile par Boulogne/Mer dans une Mosson sonnée, les hommes de Zoumana Camara se sont encore enfoncés au classement. Entre une défense en perdition et une attaque inexistante, les Héraultais abordent la réception de l’ASSE du 5 octobre dans un climat d’urgence.

Suspension de Laporte : un coup dur pour le MHSC en ligue 2

Le tournant du match face à Boulogne est survenu dès la première période, lorsque Maxime Laporte a été expulsé pour un tacle trop engagé. La sanction est tombée ce mercredi soir : deux matchs de suspension ferme. Le défenseur manquera donc la réception de l’ASSE, un coup dur pour Camara qui voit déjà son arrière-garde fragilisée.

À ce carton rouge s’ajoutent les pépins physiques : Mouanga est incertain, tandis que Jullien, entré en jeu, s’est distingué par un but contre son camp. Résultat, la défense montpelliéraine est décimée à quelques jours d’un rendez-vous crucial face aux Verts.

Montpellier en crise avant d’affronter l’ASSE

Au-delà des absences, c’est la dynamique collective qui inquiète. Le MHSC n’a cadré qu’un seul tir face à Boulogne en première période, avant de sombrer après la réduction numérique. Deux nouveaux buts encaissés, une fébrilité défensive criante, et un public médusé : le scénario catastrophe s’est écrit sans résistance.

À une semaine du choc face à l’ASSE en ligue 2, Camara doit remobiliser un groupe déjà fragilisé. Mais le calendrier ne lui laisse aucun répit : un déplacement périlleux à Laval précède la réception de Saint-Étienne. Dans un tel contexte, la moindre erreur pourrait coûter cher au technicien montpelliérain.

L’ASSE prudente mais confiante

Du côté stéphanois, on observe la situation montpelliéraine avec attention. Les Verts affrontent Guingamp ce week-end, mais gardent un œil sur leur futur adversaire. La suspension de Laporte et les doutes autour de Mouanga pourraient représenter une opportunité à saisir pour un effectif stéphanois en quête de points précieux.

Reste que la prudence est de mise. Une équipe blessée peut parfois se transcender, et la Mosson sait se transformer en chaudron lorsqu’il s’agit de réagir. Pour rappel, le dernier déplacement de l’ASSE dans l’Hérault s’était terminé sur tapis vert, la rencontre n’ayant pas pu aller à son terme. Cette fois, les Verts veulent confirmer leur solidité et profiter d’un adversaire en plein doute.