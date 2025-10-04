Le stade de la Mosson a accueilli ce samedi soir le match entre le MHSC et l’ASSE, dans le cadre de la 9ᵉ journée de Ligue 2 BKT. Les Verts ont été confrontés à une équipe montpelliéraine accrocheuse, déterminée à imposer son rythme à domicile. Grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili, les Stéphanois sont tout de même parvenus à s'imposer sur le score de 0-2. À l’issue de la rencontre, plusieurs acteurs de la soirée se sont exprimés au micro de beIN Sports afin de livrer leurs premières réactions.

Bećir Omeragić (Montpellier) : "On savait que c'était une équipe avec beaucoup de qualités. Après, quand on a une occasion à la première minute et qu'on ne punit pas, c'est difficile. Mais après comme je l'ai dit, ils avaient des belles individualités. On était bien dans le match, on était vraiment agressif et combatif. Donc il faut s'appuyer sur ça malgré le mauvais résultat d'aujourd'hui. (...) Un manque de réalisme ce soir ? Oui, oui, on a eu des occasions. Je repense par exemple au un contre un de Alex' (Mendy). Ce sont des petits détails mais on a été pas si mal que ça malgré le résultat je trouve."

Mickaël Nadé (ASSE) : "On avait vraiment à cœur de performer aujourd'hui. On avait perdu des points à domicile la semaine dernière (contre Guingamp, 2-3). Aujourd'hui on voulait vraiment gagner et aller vers la trêve internationale tranquillement. (...) Le duel avec Mendy ? Franchement, c'est un très bon joueur qui sait me mettre en difficulté. Moi je suis un joueur de duels, j'aime bien ça. Aujourd'hui c'était un beau duel je pense. (...) On a eu les occasions et on a su les mettre au fond. Et derrière, nous on n'a pas encaissé de but. C'est très important."